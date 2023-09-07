Мартин Скорсезе, Оливье Ассаяс и Джоанна Хогг выступили в поддержку худрука Берлинале

Открытое письмо, адресованное министру культуры ФРГ Клаудии Рот, подписали более 300 человек

Более 300 кинематографистов, в числе которых оказались Мартин Скорсезе, Оливье Ассаяс, Джоанна Хогг и Раду Жуде, подписали открытое письмо в поддержку уходящего в отставку художественного руководителя Берлинского кинофестиваля. Deadline сообщает, что профессионалы индустрии призывают продлить контракт Карло Шатриана на более продолжительный срок.

На прошлой неделе Шатриан опубликовал на сайте смотра официальное заявление, что планирует покинуть пост худрука сразу по окончании Берлинале 2024 года. Основной причиной ухода он называет недавнее решение Министерства культуры Германии отказаться от двойной структуры управления фестивалем.

Напомним, что в конце августа министр культуры ФРГ Клаудия Рот объявила о том, что текущий тандем директоров Берлинского кинофестиваля уйдет в отставку, а на смену им придет новый человек.

В открытом письме, адресованном Рот, кинематографисты обвинили министра в «непрофессиональном, вредном и аморальном поведении» в результате ее попыток «вынудить уважаемого художественного руководителя Карло Шатриана уйти в отставку, несмотря на обещания продлить его контракт».

Ранее о своем решении покинуть пост исполнительного директора Берлинале сообщила Мариетте Риссенбек, которая вместе с Шатрианом в 2020 году возглавила смотр после ухода на пенсию многолетнего директора фестиваля Дитера Косслика.

Фото: официальный сайт Берлинского МКФ