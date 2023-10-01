Фильм-концерт Бейонсе выйдет в американский прокат

Картина должна появиться на экранах 1 декабря

Кинотеатральная сеть AMC Theatres, ответственная за грядущий релиз ленты Тейлор Свифт, выпустит на американские экраны фильм-концерт Бейонсе, посвященный ее новому туру. Об этом сообщает Deadline.

По слухам, картина появится в кинотеатрах США 1 декабря. Сейчас на этой дате стоят БАЙКЕРЫ с Томом Харди, Джоди Комер и Остином Батлером и НЕМАЯ ЯРОСТЬ Джона Ву, однако инсайдеры не исключают, что их релиз может быть перенесен, чтобы избежать конкуренции с музыкальной лентой.

Утверждается, что съемки картины BEYONCE RENAISSANCE WORLD TOUR прошли 23 и 24 сентября в Хьюстоне – родном городе Бейонсе. Концертный тур певицы в поддержку нового альбома Renaissance в этом году стал одним из самых прибыльных в ее карьере – на данный момент, выручка от продаж билетов составила больше полумиллиарда долларов.

По информации источников, Бейонсе будет работать с AMC по тем же договоренностям, что и Тейлор Свифт – певица получит больше половины мировой кассы картины. Напомним, что аналитики прогнозируют ленте TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR около $100 млн за первый уикенд только в Северной Америке.

Фото: афиша Renaissance World Tour