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Выход «Байкеров» с Остином Батлером в прокат отложен из-за забастовки актеров

Автор: Илья Кувшинов

18 октября 2023

Продюсеры картины все еще рассчитывают на участие в наградном сезоне этого года

Компания New Regency приняла решение перенести выход драмы Джеффа Николса БАЙКЕРЫ на более позднее время из-за забастовки Гильдии актеров США (SAG-AFTRA), которая запрещает звездам участвовать в промо-кампаниях фильмов. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Экранизация одноименной книги Дэнни Лайона с Томом Харди, Остином Батлером и Джоди Комер рассказывает о взлете и падении мотоклуба 1960-х годов на Среднем Западе. Лента должна была выйти в американский прокат 1 декабря после дебюта на нескольких кинофестивалях, включая уже состоявшийся смотр в Теллурайде.

Новой даты релиза у фильма пока нет, однако продюсеры картины все еще рассчитывают на участие в наградном сезоне этого года – в частности, в актерских категориях различных кинопремий.

Стоит отметить, что аналитики кассовых сборов предполагали возможный уход фильма со своей даты – правда по другой причине: ведь именно 1 декабря киносеть AMC Theatres, ответственная за релиз концертной ленты Тейлор Свифт, выпустит на американские экраны фильм-концерт BEYONCE RENAISSANCE WORLD TOUR.

Фото: кадр из фильма БАЙКЕРЫ

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