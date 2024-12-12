top banner

Юра Борисов номинирован на Critics Choice Awards за роль в «Аноре»

Автор: Илья Кувшинов

12 декабря 2024

Торжественная церемония вручения состоится 12 января

Организаторы 30-й Critics Choice Awards – главной премии американских критиков кино и телевидения – назвали имена номинантов за 2024 год.

Юра Борисов был удостоен упоминания в категории «Лучшая роль второго плана» за роль в драмеди АНОРА. Также в данной номинации соревнуются Киран Калкин (НАСТОЯЩАЯ БОЛЬ), Кларенс Маклин (СИНГ-СИНГ), Эдвард Нортон (НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ), Гай Пирс (БРУТАЛИСТ) и Дэнзел Вашингтон (ГЛАДИАТОР 2).

Торжественная церемония вручения состоится 12 января.

Фото: кадр из фильма АНОРА

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Фильм «Руки вверх!» исчезнет со всех онлайн-стримингов
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 2–8 декабря 2024 года
Подробнее
Марк Эйдельштейн сыграет во втором сезоне сериала Amazon «Мистер и миссис Смит»
Подробнее
В Москве состоялась церемония закрытия «Зимнего»
Подробнее
В Москве пройдет фестиваль поп-культуры «Хомякон»
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в ноябре 2024 года
Подробнее
Касса России: «Приключения Паддингтона 3» сохранили лидерство
Подробнее
В рамках кинофестиваля «Зимний» прошел Форум киношкол
Подробнее
Все фильмы «Зимнего»: краткий путеводитель
Подробнее
Касса четверга: «Приключения Паддингтона 3» держатся на вершине проката
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Приключения Паддингтона 3» вновь забрали золото
Подробнее
В Москве стартовал Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес»
Подробнее
В Москве состоялась премьера сериала Okko «Мамонты»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 12–15 декабря 2024 года
Подробнее
Лучшим фильмом года по версии Европейской киноакадемии стал мюзикл «Эмилия Перес»
Подробнее
В Москве состоялась премьера семейного фильма «Домовенок Кузя»
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Мое собачье дело»
Подробнее
В Москве прошла церемония закрытия кинофестиваля «Зимний»
Подробнее
В Москве прошло открытие Фестиваля сербского кино
Подробнее
Американская касса: «Моана 2» сохраняет лидерство
Подробнее

Новости по теме

Стартовал прием заявок на XII премию АПКиТ
Подробнее
Премия «Диалоги в кино 2024» назвала лауреатов
Подробнее
Disney намерена участвовать в наградном сезоне с «Дэдпулом и Росомахой»
Подробнее
Изабелла Росселлини получит почетную премию Европейской киноакадемии
Подробнее
Объявлены претенденты на премию «Эмми-2024»
Подробнее