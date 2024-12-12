Юра Борисов номинирован на Critics Choice Awards за роль в «Аноре»
Автор: Илья Кувшинов
12 декабря 2024
Торжественная церемония вручения состоится 12 января
Организаторы 30-й Critics Choice Awards – главной премии американских критиков кино и телевидения – назвали имена номинантов за 2024 год.
Юра Борисов был удостоен упоминания в категории «Лучшая роль второго плана» за роль в драмеди АНОРА. Также в данной номинации соревнуются Киран Калкин (НАСТОЯЩАЯ БОЛЬ), Кларенс Маклин (СИНГ-СИНГ), Эдвард Нортон (НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ), Гай Пирс (БРУТАЛИСТ) и Дэнзел Вашингтон (ГЛАДИАТОР 2).
Торжественная церемония вручения состоится 12 января.
Фото: кадр из фильма АНОРА
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