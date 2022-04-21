75-й Каннский кинофестиваль дополнил конкурсную программу

В основной конкурс вошли еще три картины

Через неделю после объявления основной части конкурсной программы 75-го Каннского кинофестиваля стали известны фильмы, которые дополнят программы смотра. В этом году Каннский смотр пройдет с 17 по 28 мая.

Конкурсная программа

LE OTTO MONTAGNE (реж. Шарлотта Вандермерс, Феликс ван Грунинген)

UN PETIT FRÈRE (реж. Леонор Серай)

TOURMENT SUR LES ÎLES (реж. Альберт Серра)

«Премьеры Канн»:

DON JUAN (реж. Серж Бозон)

LA NUIT DU 12 (реж. Доминик Молль)

CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE (реж. Эммануэль Муре)

Полуночные показы:

REBEL (реж. Адиль Эль Арби, Билал Фалла)

Программа «Особый взгляд»:

PLUS QUE JAMAIS (реж. Эмили Атеф)

MEDITERRANEAN FEVER (реж. Maha Haj)

LE BLEU DU CAFTAN (реж. Марьям Тузани)

HARKA Lotfy (реж. Nathan Tunisie) — дебют

Внеконкурсная программа:

L’INNOCENT (реж. Луи Гаррель)