75-й Каннский кинофестиваль дополнил конкурсную программу
В основной конкурс вошли еще три картины
Через неделю после объявления основной части конкурсной программы 75-го Каннского кинофестиваля стали известны фильмы, которые дополнят программы смотра. В этом году Каннский смотр пройдет с 17 по 28 мая.
Конкурсная программа
LE OTTO MONTAGNE (реж. Шарлотта Вандермерс, Феликс ван Грунинген)
UN PETIT FRÈRE (реж. Леонор Серай)
TOURMENT SUR LES ÎLES (реж. Альберт Серра)
«Премьеры Канн»:
DON JUAN (реж. Серж Бозон)
LA NUIT DU 12 (реж. Доминик Молль)
CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE (реж. Эммануэль Муре)
Полуночные показы:
REBEL (реж. Адиль Эль Арби, Билал Фалла)
Программа «Особый взгляд»:
PLUS QUE JAMAIS (реж. Эмили Атеф)
MEDITERRANEAN FEVER (реж. Maha Haj)
LE BLEU DU CAFTAN (реж. Марьям Тузани)
HARKA Lotfy (реж. Nathan Tunisie) — дебют
Внеконкурсная программа:
L’INNOCENT (реж. Луи Гаррель)
Специальные показы:
MI PAIS IMAGINARIO (реж. Патрисио Гусман)
THE VAGABONDS (реж. Doroteya Droumeva) — дебют
RIPOSTE FÉMINISTE (реж. Marie Perennès, Simon Depardon) — дебют
RESTOS DO VENTO (реж. Тиагу Гедеш)
LE PETIT NICOLAS QU’EST-CE QU’ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX? (реж. Amandine Fredon, Benjamin Massoubre) — дебют