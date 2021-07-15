Российские кинокомиссии рассказали в Каннах о планах и новых программах рибейтов

В Российском павильоне прошла панельная дискуссия, посвященная съемкам в России. Представители ведущих кинокомиссий рассказали о возможностях кинопроизводства в российских регионах для зарубежных продюсеров и поделились опытом и перспективами работы с международными проектами. В дискуссии приняли участие глава Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Светлана Максимченко, руководитель Московской кинокомиссии Анастасия Зуенко и менеджер по сопровождению международных кинопроектов и мероприятий Московской кинокомиссии Илья Брагин, заместитель министра по культуре и туризму Калининградской области Денис Миронюк, координатор международных проектов Союза кинематографистов Карелии Алексей Рогозин. Модератором обсуждения выступила глава РОСКИНО Евгения Маркова.

Московская кинокомиссия рассказала, что они поддерживают как состоявшихся профессионалов, так и студентов, работая по принципу системы «одного окна» и помогая организовывать съёмки в Москве «под ключ». В Калининградской кинокомиссии раскрыли подробности реализации программы рибейтов: в 2021 году на неё будет выделено $1,5 млн. Комиссия планирует активно работать с иностранными партнёрами – в перспективе сотрудничество с французскими компаниями. В Карелии была разработана интерактивная карта локаций, которая позволяет выбрать нужную, не выходя из дома. Также в рамках дискуссии были представлены презентационные фильмы, знакомящие зрителей с привлекательными локациями и съемочными возможностями Москвы, Калининграда и Карелии.

Евгения Маркова, генеральный директор Роскино: «Невозможно представить себе стремительное развитие российской киноиндустрии, которое наблюдает весь мир, без активной деятельности организаций, готовых постоянно работать для того, чтобы съёмочный процесс был максимально простым и удобным, а съемочные локации – максимально разнообразными. Организационная поддержка существенно влияет на процесс кинопроизводства, но не менее важна и финансовая помощь. В этом году в России вводится программа рибейтов: воспользовавшись ей, зарубежные партнеры получают значительную финансовую выгоду. Таким образом, кинокомиссии и рибейты составляют единую систему помощи кинематографистам, заинтересованным снимать в России – прозрачную, надёжную и эффективную».

Светлана Максимченко, глава Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ: «Мы стремимся к тому, чтобы кинопроизводители со всего мира начали снимать в России. И не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других регионах страны. По всей стране сейчас работает 26 комиссий, 10 будут запущены в скором времени. Министерство культуры координирует эту работу и готово, совместно с РОСКИНО, предоставить кинопроизводителям информацию обо всех услугах, предоставляемых на территории России. Услуги различаются от региона к региону, некоторые кинокомиссии предоставляют только организационную помощь, другие развивают программы финансовой поддержки – рибейты или субсидии. Мы продолжим работу над тем, чтобы Россия в ближайшем будущем стала одной из самых комфортных и экономически эффективных стран для кинопроизводства. Особенно учитывая наш обширный опыт государственной поддержки кинопроизводства, в том числе копродукции».

Анастасия Зуенко, руководитель офиса Московской кинокомиссии: «Мы предоставляем полный цикл услуг и выступаем посредниками между любыми местными организациями. В Лондоне для того, чтобы связаться с каждой, необходимо обращаться в отдельную компанию, но мы работаем иначе. Московская кинокомиссия оказывает комплексное обслуживание, беря на себя все переговоры, как система единого окна.

С 2018 года через нас прошло более, чем 1000 кинематографистов. Более того, крупнейшие творческие университеты расположены в Москве, и Московская кинокомиссия помогает студентам, предоставляя льготы, скидки на аренду локаций. Мы также предоставляем гранты на съёмку. Главный критерий прост – более 10% фильма должны составлять виды Москвы. C 2019 года мы получили 32 заявки. Отдельно стоит заметить, что наши услуги бесплатны».

Илья Брагин, менеджер по сопровождению международных кинопроектов и мероприятий Московской кинокомиссии: «Столичная кинокомиссия исходит из того, что Москва – это не просто город, это город федерального значения. В Москве расположены региональные и федеральные органы власти, что накладывает определенную ответственность на нас. Если кто-то хочет снимать фильм на Красной Площади, для этого требуется специальное разрешение, иногда оно должно быть получено от федерального органа власти, и именно мы помогаем в таких случаях».

Денис Миронюк, заместитель министра по культуре и туризму Калининградской области: «Создание кинокомиссии в Калининграде и местных рибейт-программ в 2017 году стало поворотной точкой в развитии индустрии в регионе. Калининград – очень привлекательная локация для съёмок, многие проекты были вдохновлены именно невероятными местными видами. В 2017-2020-х годах общая сумма вложений в фильмы, снимаемые в Калининграде и Калининградской области, со стороны создателей составила 10 миллионов долларов. Для программы рибейтов в 2021 году выделено $1,5 млн. Рост индустрии в регионе оказывает прямое воздействие на экономику, позволяя некоторым её секторам расти высокими темпами, например, туризму. Сегодня у нас работают 5 продакшн-компаний, две крупные компании по аренде оборудования и наша кинокомиссия. Световое оборудование, локации, визуальные эффекты и всё, что необходимо для съёмок, доступно в Калининградской области. В 2020-м году мы в основном работали с российскими продюсерами, однако в этом, 2021-м году, собираемся сотрудничать с французскими кинокомпаниями. Уверен, что это будет очень ценный и интересный опыт».

Алексей Рогозин, координатор международных проектов Союза кинематографистов Карелии: «Создание карты локаций Карелии началось с запроса профессионального сообщества. Четыре года назад мы провели исследование – серию интервью с продюсерами, компаниями, режиссёрами, которых мы спросили о проблемах съёмок в России. И мы поняли, что сложно найти какую-то информацию о локациях региона. С помощью новейших технологий мы создали интерактивную карту – теперь можно выбрать локацию, не выходя из офиса.

Сейчас работает демоверсия приложения, но в октябре этого года проект будет доступен широкой публике. Пользователи смогут использовать передовые VR-технологии. Прибегнув к некоторым из них, например, фотограмметрии, мы смогли создать 3D-модели пейзажей. Этот проект в России уникален. Карелия находится между Балтийским и Белым морем, у нас длиннейшая граница со странами Евросоюза. Главным образом мы сотрудничаем с Финляндией, с Восточно-Финнской кинокомиссией. Сейчас разрабатывается проект для Netflix, пилот сериала. В этом году мы не получаем финансовой поддержки, но она ожидается в 2022 году в размере около 200 тысяч долларов с 20-25% рибейтами».

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15.07.2021 Автор: Виолетта Палий