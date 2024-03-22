Об этом рассказал актер Сергей Гармаш

Самый кассовый фильм в истории российского проката обзаведется не одним, а сразу двумя продолжениями – актер Сергей Гармаш рассказал, что съемки второго и третьего ЧЕБУРАШКИ будут идти одновременно. Об этом сообщает ТАСС.

Ожидается, работа над картинами начнется в июне этого года.

Напомним, что ранее создатели проекта официально заявили только сиквел, который запланирован к выходу на 31 декабря 2025 года. Действие ЧЕБУРАШКИ 2 будет разворачиваться спустя год после событий первого фильма.

Фото: кадр из фильма ЧЕБУРАШКА