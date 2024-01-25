Китай потерял интерес к голливудским картинам

В десятку самых кассовых фильмов в стране в 2023 году не попал ни один американский проект

Китайские зрители стали все меньше интересоваться американским кино – в десятку самых кассовых фильмов за 2023 год не попал ни один голливудский проект. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно данным портала по онлайн-продажам билетов Maoyan, главные хиты прошлого года – БАРБИ и ОППЕНГЕЙМЕР – даже не смогли пробиться в топ-30 самых кассовых картин в Китае. Отмечается, что последний раз голливудские фильмы не попадали в десятку лучших во время пандемии в 2020 году.

Эксперты отмечают, что времена, когда американские картины могли собрать сотни миллионов долларов, ушли в прошлое – во многом этом связано с тем, что местная киноиндустрия стала производить все больше качественных и многожанровых картин, которые находят отклик у зрителя. Так, например, в тройке самых кассовых картин прошлого года в Китае оказались остросюжетный триллер ПОЛНОВОДНАЯ КРАСНАЯ РЕКА Чжана Имоу ($673,3 млн сборов), фантастический боевик БЛУЖДАЮЩАЯ ЗЕМЛЯ 2 ($596,8 млн) и криминальный триллер СТАВОК БОЛЬШЕ НЕТ ($540 млн).

Вице-председатель Шанхайской ассоциации кино Ши Чуань заявил, что раньше Голливуд рассматривал Китай как важный рынок, но теперь рассчитывать на него им нет смысла из-за экономного поведения потребителей после пандемии. «Теперь я говорю американским кинокомпаниям, что подобный менталитет больше не жизнеспособен. Они должны глубже изучать китайский рынок, аудиторию и местную поп-культуру», – подчеркнул он.

Стоит отметить, что любовь Голливуда к китайскому прокату длится уже много лет. Первым импортным американским блокбастером стал БЕГЛЕЦ с Харрисоном Фордом в 1994 году, а годом позже власти страны разрешили выпускать по десять иностранных картин в год. В 2012 году, когда посещаемость кинотеатров в США медленно снижалась, а стриминги только находились в зачаточном состоянии, семь из десяти самых кассовых картин в Китае оказались американского производства. Голливуд, разумеется, увидел в этом решение своих проблем.

Со временем страна не только увеличила квоту на ввоз американских картин с 20 до 34-х, но и повысила процент отчислений правообладателям – с 13% до 25%. Чтобы угодить рынку, студии были готовы снимать китайских актеров на вторых ролях и даже делать специальные расширенные версии для местного рынка – как это, например, было с ЖЕЛЕЗНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ 3, который оказался на 4 минуты длиннее: китайская версия включает в себя более длинные сцены с доктором Ву в исполнении Вана Сюэци, а также продакт-плейсмент для различной китайской продукции. Голливуд также в разные годы лез из кожи вон, чтобы угодить китайским цензорам, часто прислушиваясь к том, что они советовали.

К 2017 году зарубежные проекты составляли уже 46% китайского бокс-офиса, однако с началом торговой войны в 2018-м китайские регуляторы стали тормозить выход американских фильмов в прокат – тогда ряду кинокомиксов Marvel не были выданы прокатные удостоверения. В 2019 году в топ-10 самых кассовых картин в Китае оказалось восемь местных проектов, а через год – Голливуда в десятке уже не было.

Спрос на американские проекты в Китае за последние несколько лет изменился так сильно, что голливудские студии стали уменьшат бюджеты некоторых проектов – в частности, сиквелов крупных франшиз. Несмотря на то, что количество кинотеатров в стране за последние 10 лет увеличилось в четыре раза, американские проекты больше не могут рассчитывать на прежний уровень доходов. Так, например, БАРБИ Греты Гервиг смогла заработать там $34,4 млн, а ОППЕНГЕЙМЕР Кристофера Нолана – $63,1 млн.

В Госуправлении кинематографии КНР сообщили, что общий объем сборов на кинорынке страны в 2023 году составил 54,91 млрд юаней ($7,75 млрд) – это максимальный показатель с 2019 года. Самым кассовым голливудским фильмом в Китае в прошлом году стал ФОРСАЖ 10, освоивший 980 млн юаней ($135,2 млн).

Напомним, что согласно недавнему отчету компании Gower Street Analytics, кассовые сборы в Китае в этом году должны вырасти примерно на 5% по сравнению с прогнозами на 2023-й.

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