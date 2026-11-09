Звезда «Дэдпула» Стефан Капичич станет гостем «Comic Con Игромир 2026»
Автор: БК
9 ноября 2026
Мероприятие пройдет в Тимирязев Центре с 3 по 6 декабря
Сербский актер Стефан Капичич, известный по роли Колосса во франшизе ДЭДПУЛ и участию в серии игр Call of Duty: Modern Warfare, придет в Москву, чтобы принять участие в конвенте «Comic Con Игромир».
Он выступит на сцене, ответит на вопросы посетителей и проведет автограф-сессию. Приезд Капичича состоится при поддержке издательства комиксов BUBBLE.
Ранее было анонсировано, что еще одним зарубежным гостем фестиваля станет звезда франшизы 13-Й РАЙОН Давид Белль.
«Comic Con Игромир» пройдет в Тимирязев Центре с 3 по 6 декабря.
Фото: кадр из фильма ДЭДПУЛ
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