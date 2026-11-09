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  • Звезда «Дэдпула» Стефан Капичич станет гостем «Comic Con Игромир 2026»

Звезда «Дэдпула» Стефан Капичич станет гостем «Comic Con Игромир 2026»

Автор: БК

9 ноября 2026

Мероприятие пройдет в Тимирязев Центре с 3 по 6 декабря

Сербский актер Стефан Капичич, известный по роли Колосса во франшизе ДЭДПУЛ и участию в серии игр Call of Duty: Modern Warfare, придет в Москву, чтобы принять участие в конвенте «Comic Con Игромир».

Он выступит на сцене, ответит на вопросы посетителей и проведет автограф-сессию. Приезд Капичича состоится при поддержке издательства комиксов BUBBLE.

Ранее было анонсировано, что еще одним зарубежным гостем фестиваля станет звезда франшизы 13-Й РАЙОН Давид Белль.

«Comic Con Игромир» пройдет в Тимирязев Центре с 3 по 6 декабря.

Фото: кадр из фильма ДЭДПУЛ

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