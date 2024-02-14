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Ролик «Дэдпула и Росомахи» с Супербоула стал самым просматриваемым в истории

Автор: Илья Кувшинов

14 февраля 2024

Трейлер собрал 365 млн просмотров за первые 24 часа

Не только финал минувшего Супербоула показал выдающиеся рейтинги. The Hollywood Reporter сообщает, что трейлер кинокомикса ДЭДПУЛ И РОСОМАХА, премьера которого состоялась во время матча, собрал 365 млн просмотров за первые 24 часа, став самым просматриваемым роликом фильма в истории.

Отмечается, что в общую цифру входит и его показ во время трансляции игры, собравшей в общей сложности 123,4 млн просмотров на всех платформах.

Предыдущий рекорд среди кинотрейлеров принадлежал кинокомиксу ЧЕЛОВЕК ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ, набравшему за первые 24 часа после релиза 355 млн просмотров в августе 2021 года.

Выход ДЭДПУЛА И РОСОМАХИ в прокат запланирован на 26 июля. Главные роли в картине исполняют Райан Рейнольдс и Хью Джекман. Лента должна стать первым проектом Кинематографической вселенной Marvel со взрослым рейтингом R.

Фото: кадр из фильма ДЭДПУЛ И РОСОМАХА

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