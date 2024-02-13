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Минувший Супербоул стал второй самой просматриваемой телепередачей в истории США

Автор: Илья Кувшинов

13 февраля 2024

На всех платформах трансляция собрала 123,4 млн просмотров

Стали известны рейтинги трансляции финала национального турнира по американскому футболу, который состоялся в воскресенье, 11 февраля.

По сообщению Deadline, минувший Супербоул стал второй самой просматриваемой программой в истории американского телевидения после демонстрации высадки «Аполлона-11» на Луну в 1969 году – тогда за ней наблюдало от 125 до 150 млн жителей США.

Трансляция Супербоула этого года, в общей сложности, собрала 123,4 млн просмотров на всех платформах, в числе которых были CBS, Paramount+, Nickelodeon, Univision, CBS Sports и NFL+. Это на 7% превышает прошлогодний результат в 115,1 млн. 

Отмечается, что только на телеканале CBS за игрой наблюдали 120 млн зрителей, что стало самой большой аудиторией в истории для одной телесети. По данным Nielsen, более 200 млн зрителей смотрели хотя бы часть трансляции на разных платформах.  

Минувший Супербоул также стал 16-м самым просматриваемым событием в мировой истории. Первое место, на данный момент, занимают похороны королевы Елизаветы II, которые в сентябре 2022 году смотрели около 4 млрд человек по всему миру.

Напомним, что стоимость 30-секундного рекламного слота во время мачта в этом году составила $7 млн. Подробнее о всех проектах, которые были представлены во время Супербоула, можно прочитать в нашем материале.

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