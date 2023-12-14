А24 экранизирует игру Хидео Кодзимы Death Stranding
Автор: Илья Кувшинов
14 декабря 2023
Проект будет сделан совместно с Kojima Productions
A24 действительно решила играть по-крупному – независимая компания объявила о том, что займется экранизацией видеоигры Хидео Кодзимы Death Stranding.
Утверждается, что проект будет сделан совместно с компанией геймдизайнера Kojima Productions. Других деталей пока нет.
Действие игры разворачивается в постапокалиптическом будущем на территории бывших Соединенных Штатов Америки, которые были разрушены вторжением призрачных существ из другого мира. Главным героем Death Stranding является курьер Сэм со внешностью Нормана Ридуса – перед ним стоит задача пересечь континент и связать друг с другом изолированные поселения.
Фото: обложка игры Death Stranding
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