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А24 экранизирует игру Хидео Кодзимы Death Stranding

Автор: Илья Кувшинов

14 декабря 2023

Проект будет сделан совместно с Kojima Productions

A24 действительно решила играть по-крупному – независимая компания объявила о том, что займется экранизацией видеоигры Хидео Кодзимы Death Stranding.

Утверждается, что проект будет сделан совместно с компанией геймдизайнера Kojima Productions. Других деталей пока нет.

Действие игры разворачивается в постапокалиптическом будущем на территории бывших Соединенных Штатов Америки, которые были разрушены вторжением призрачных существ из другого мира. Главным героем Death Stranding является курьер Сэм со внешностью Нормана Ридуса – перед ним стоит задача пересечь континент и связать друг с другом изолированные поселения.

Фото: обложка игры Death Stranding

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