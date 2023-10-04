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Специалисты Disney по визуальным эффектам единогласно проголосовали за вступление в профсоюз

Автор: Илья Кувшинов

4 октября 2023

Следующим шагом станут коллективные переговоры со студией насчет нового договора

Сотрудники подразделения визуальных эффектов студии Walt Disney Pictures пошли по пути коллег из Marvel – The Hollywood Reporter сообщает, что специалисты по VFX единогласно проголосовали за объединение с профсоюзом Международного альянса работников театральной сцены (IATSE).

Как и в случае с Marvel, данное голосование не коснется тысяч специалистов, которые сотрудничают c Disney через сторонние VFX-компании. Ожидается, что результаты обоих голосований будут приняты в ближайшее время.

Следующим шагом после вступления в профсоюз станут коллективные переговоры со студией насчет нового договора.

В ближайших планах IATSE – создание полноценного профсоюза VFX Local для спецов по визуальным эффектам, который альянс надеется запустить до конца года. Ключевые вопросы, стоящие на повестке дня – нормы рабочего времени, повышение заработной платы и пенсионных пособий.

Фото: IATSE

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