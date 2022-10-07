Фестиваль «Дни короткометражного кино» начал прием заявок для площадок

В качестве партнеров могут выступить учреждения, готовые провести «эхо» смотра

Международный кинофестиваль «Дни короткометражного кино» открыл прием заявок для площадок проведения «эха» фестиваля, который состоится с 15 декабря 2022 по 15 февраля 2023 гг. Сотрудничать с фестивалем могут площадки и учреждения, готовые провести некоммерческие показы программ в рамках «эха» смотра.

В рамках фестиваля пройдут некоммерческие показы короткометражных игровых, документальных и анимационных фильмов и социальных роликов, в том числе лауреатов российских и международных фестивалей, некоммерческие показы международных программ короткого метра, образовательная и деловая программы, опрос экспертов индустрии, посвященный короткому метру, и т.д. Награждение лауреатов состоится 21 декабря в ходе акции «Ночь короткого метра».

Требования для площадок:

• зал с оборудованием для воспроизведения видеоматериалов и музыки;

• наличие собственного персонала для обеспечения проведения мероприятий, в том числе демонстрации фильмов и модерации кинопоказа;

• самостоятельное осуществление информационной кампании для приглашения зрителей;

• самостоятельная печать и распространение полиграфической продукции с указанием места и даты проведения показов;

• обязательная демонстрация трейлера фестиваля перед сеансами фильмов;

• предоставление информации о площадках проведения «эха» фестиваля не позднее 31 декабря 2022 г. (адрес местонахождения площадки, сайт, название площадки, вместимость зала, даты и время осуществления показов);

• предоставление фотоотчета о проведенных показах, ссылки на публикации пресс/пост-релизов и указание количества посетителей не позднее 20 марта 2023 г.;

• упоминание в пресс- и пост-релизах, публикациях в социальных сетях основных организаторов и партнеров фестиваля, размещение логотипов Президентского Фонда культурных инициатив, Союза кинематографистов России и продюсерского центра «Мувистарт»;

• гарантия того, что полученные в рамках «эха» фестиваля фильмы не будут выложены в Интернет и использованы в коммерческих целях;

• согласие с публичной офертой о порядке проведения кинопоказов.

Для участия необходимо зарегистрироваться как площадка на сайте и заполнить заявку до 31 декабря 2022 года.

Кроме того, до 20 октября продолжается прием заявок на участие в фестивале для авторов фильмов, снятых в 2021-2022 гг.