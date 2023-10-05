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Сценаристы «Шоу Дрю Бэрримор» уволились из-за желания актрисы вернуться в эфир во время забастовки

Автор: Илья Кувшинов

5 октября 2023

Теперь продюсеры в срочном порядке ищут новых авторов

«Шоу Дрю Бэрримор» осталось без сценарной команды. The Hollywood Reporter сообщает, что трио авторов, ответственное за передачу, отказалось возвращаться к работе из-за того, что актриса пыталась возобновить ток-шоу во время забастовки Гильдии сценаристов США (WGA).

По данным источников, Челси Уайт, Кристина Кинон и Лиз Коу, делившие между собой должность главных авторов и работавшие над шоу с первого сезона, отклонили предложение продюсерской компании о возвращении. Теперь же продюсеры проводят собеседования с новыми сценаристами в соответствии с требованиями гильдии.

Напомним, что в начале сентября Бэрримор планировала вернуть свое дневное шоу в эфир CBS без участия сценарной группы. Спустя неделю после анонса звезда изменила решение – виной этому стали негативная реакция индустрии, пикеты профсоюза около съемочных павильонов и несколько отменившихся гостей. Сценарное трио также активно протестовало против возвращения передачи в эфир, поэтому их уход вряд ли стал для кого-то сюрпризом.

Четвертый сезон «Шоу Дрю Бэрримор» появится на телевизионных экранах с 16 октября.

Фото: соцсети The Drew Barrymore Show

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