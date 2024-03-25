Эмир Кустурица поддержал россиян после трагедии в «Крокус Сити Холле»

Президент кинофестиваля «Дух огня» выступил с заявлением во время церемонии открытия смотра

На церемонии открытия кинофестиваля «Дух огня» сербский режиссер и президент смотра Эмир Кустурица высказал слова поддержки всем жителям России после трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл».

«То, что случилось у Москве, – это ужасно. Но я думаю, что нам надо работать на наших съемках и над тем, что когда-то было у нас в Сербии: когда Сербия была в изоляции, было очень важно, что люди из культуры, режиссеры поддержали фестивали искусства, фильмов, художества. Потому что самый лучший лекарь против смерти – это искусство и художество. Я думаю, что молодые люди, которые здесь, их оригинальные, хорошие фильмы помогают хорошей жизни», – заявил он.

Кустурица также отметил, что специально вышел на сцену с развязанными шнурками – по словам режиссера, это означает его миролюбивое настроение.

Завтра, 26 марта, в 16:30 постановщик также проведет мастер-класс, прямая трансляция которого будет доступна в официальной группе фестиваля в VK.

Напомним, что фестиваль в Ханты-Мансийске начал свою работу с минуты молчания в связи с терактом в подмосковном Красногорске. Торжественная церемония открытия была отменена.

Фото: соцсети кинофестиваля