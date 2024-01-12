Warner Bros. хочет сделать сиквел «Грани будущего» с Томом Крузом

Продолжение фантастического боевика может стать частью недавнего соглашения студии и звезды

Стали известны подробности стратегического соглашения Тома Круза и Warner Bros. Discovery, которое было подписано на этой неделе – инсайдеры уверяют, что руководители киноподразделения Майкл де Лука и Пэм Эбди хотят, чтобы актер сделал сиквел ГРАНИ БУДУЩЕГО. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Стоит отметить, что продолжение фантастического экшна разрабатывалось еще десять лет назад – тогда сценарист Кристофер Маккуорри подчеркнул, что у Круза есть идеи для сиквела, а режиссер Даг Лайман заверил, что ГРАНЬ БУДУЩЕГО 2 будет даже круче оригинала. Тем не менее, проект так и не был запущен.

Напомним, что несмотря на хорошие отзывы критиков и зрителей, первый фильм с бюджетом в $175 млн смог заработать всего $370,5 млн в мировом прокате.

Многие предполагали, что контракт с Warner Bros. позволит Крузу вернуться к драматическим ролям, вроде картин РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТОГО ИЮЛЯ или НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ ПАРНЕЙ, но актеру, похоже, это не интересно. По информации источников, близких к студии, звезда намерена запустить еще одну большую франшизу – утверждается, что сделка включает в себя возможный триллер или боевик.

Сложно сказать, когда именно Круз приступит к работе над проектами для Warner Bros. – в данный момент он занят на съемках новой МИССИИ: НЕВЫПОЛНИМА, а затем, скорее всего, приступит к работе над триквелом ТОП ГАНА. С другой стороны, как отмечают знающие люди, подписанный контракт не обязывает актера делать что-либо для студии – многие голливудские инсайдеры оценивают эту новость, как пиар-ход генерального директора Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава.

Отношения звезды и Paramount в последнее время дали трещину – по слухам, Круз стал халатно относиться к студийным бюджетам и коммуникации с боссами. Так, например, во время съемок недавнего фильма МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: СМЕРТЕЛЬНАЯ РАСПЛАТА. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ он и Маккуорри меняли сценарий по ходу съемок, не утверждая его с Paramount, что вело к увеличению бюджета, а также не давали представителям студии смотреть рабочий материал картины. В результате этого, как утверждают источники, стоимость ленты выросла на более чем $25 млн.

Фото: кадр из фильма ГРАНЬ БУДУЩЕГО