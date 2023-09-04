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Фонд кино поддержит 12 анимационных национальных проектов

Автор: БК

4 сентября 2023

В отборе участвовало 20 картин

Фонд кино завершил процедуру отбора анимационных национальных фильмов в целях оказания поддержки производства.

Всего было утверждено 12 проектов:

ГАНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: МИССИЯ «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА (ООО «Кинокомпания «СТВ»)

ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ (ООО «Централ Партнершип»)

КОЩЕЙ. ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ (ООО «КиноАтис»)

МАЛУША (ООО «СМФ»)

МАРАКУДА (ООО «Кинокомпания «СТВ»)

НА СВЯЗИ (ООО «Водород 2011»)

НЕВЕЛЬСКОЙ (ООО «АС «Мечталёт»)

СЕРАФИМА (ООО «Анимационная студия РИМ)

СКАЗКИ ЕНИСЕЯ (ООО «ЧЕРНОВиК»)

ТРИ КОТА И ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД (ООО «Студия МЕТРАФИЛЬМС»)

ФИКСИКИ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ (АО «АЭРОПЛАН»)

ФИННИК 2 (ООО «Продюсерский центр «Рики»)

Детальнее о каждом из мультфильмов можно узнать в нашем материале о защите проектов.

Фото: кадр из мультфильма ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ

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