Фонд кино поддержит 12 анимационных национальных проектов
В отборе участвовало 20 картин
Фонд кино завершил процедуру отбора анимационных национальных фильмов в целях оказания поддержки производства.
Всего было утверждено 12 проектов:
– ГАНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: МИССИЯ «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА (ООО «Кинокомпания «СТВ»)
– ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ (ООО «Централ Партнершип»)
– КОЩЕЙ. ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ (ООО «КиноАтис»)
– МАЛУША (ООО «СМФ»)
– МАРАКУДА (ООО «Кинокомпания «СТВ»)
– НА СВЯЗИ (ООО «Водород 2011»)
– НЕВЕЛЬСКОЙ (ООО «АС «Мечталёт»)
– СЕРАФИМА (ООО «Анимационная студия РИМ)
– СКАЗКИ ЕНИСЕЯ (ООО «ЧЕРНОВиК»)
– ТРИ КОТА И ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД (ООО «Студия МЕТРАФИЛЬМС»)
– ФИКСИКИ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ (АО «АЭРОПЛАН»)
– ФИННИК 2 (ООО «Продюсерский центр «Рики»)
Детальнее о каждом из мультфильмов можно узнать в нашем материале о защите проектов.
Фото: кадр из мультфильма ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ