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Фонд кино проведет встречу с претендентами на участие в программе «Автор»

Автор: БК

22 сентября 2023

Мероприятие состоится 28 сентября в пресс-центре МИА «Россия сегодня»

28 сентября в пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоится рабочая встреча Фонда кино с претендентами на участие в социальной отраслевой программе поддержки сценаристов «Автор».

В рамках мероприятия будет подробно рассказано о порядке и условиях участия в программе, а также даны ответы на часто задаваемые вопросы, связанные с подготовкой документации для участия в отборе.

Начало рабочей встречи запланировано на 11:00. Также на сайте Фонда для всех желающих будет доступна онлайн-трансляция.

Фонд кино открыл вторую волну приема заявок на участие в программе «Автор» в этот понедельник, 18 сентября. Их подача продлится до 19 октября.

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