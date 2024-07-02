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В Красноярском крае завершился III Международный форум кинопроизводителей

Автор: БК

2 июля 2024

В рамках мероприятия ведущие продюсеры обсудили перспективы развития кинопроизводства в регионе

С 26 по 28 июня в Красноярском крае проходил III Международный форум кинопроизводителей, в рамках которого 15 ведущих российских и зарубежных продюсеров кинокомпаний обсудили перспективы развития кинопроизводства в регионе.

За три дня в Красноярске, Канске и Минусинске состоялось около 30 мероприятий: кинопоказы, презентации фильмов, мастер-классы, деловая программа, локейшн-туры, которые собрали более 1100 гостей.

 «Три года назад, когда мы собирали первый Кинофорум, то преследовали цель: узнать у профессионалов кино, а что же нужно сделать в крае, чтобы наш регион стал привлекательным для съёмок фильмов? Прошло время, в крае были сделаны серьезные шаги для развития киноиндустрии», – отметил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.

В частности, гостям форума провели экскурсию по «Енисей кино», где хранится более пяти тысяч фильмокопий. Это учреждение культуры, которое сохраняет кинолетопись и помогает в развитии киноиндустрии в Красноярском крае и привлечении заинтересованных кинокомпаний к съёмкам фильмов на территории региона.

«Форум необходим для обмена опытом, знаниями, для понимания возможностей Красноярского края в сфере киноиндустрии. Благодаря таким событиям происходит рост творческих профессий, и талантливая молодежь в крае имеет возможность заниматься любимым делом на Родине», –подчеркнула генеральный директор «Енисей кино» Ирина Белова.

Приглашенные кинематографисты также увидели красивейшие места региона и объекты для потенциальных съемок: институт Гастрономии СФУ, Арт-пространство «Квадрат», популярные узнаваемые символы Красноярска, Дивногорска, село Овсянка. Помимо этого, они также стали участниками экскурсии на воде по Бирюсинскому заливу и посетили съёмочную площадку сериала «Ронин», который в настоящий момент снимает кинокомпания «Триикс Медиа» в окрестностях Красноярска.

Центральным событием форума стал питчинг кинопроектов, на который было подано 177 заявок, а в шорт-лист, по итогу, попали 12 проектов. В номинации «Документальное кино» победителем стал проект «За тремя реками» Анастасии Шкитиной, получивший денежный приз в размере 500 тыс рублей. В категории «Игровое кино» выиграл проект ПРО КОРОВУ по сценарию Антона Симухина, получившего денежную премию в 1 млн рублей.

Впервые на форуме кинопроизводителей прошел конкурс детских кинопроектов. Победителем в нем стал фильм «Черт возьмет!» Эльзы Борисюк – в качестве награды ей достанется два съемочных дня для кинопроекта с профессиональной командой.

Организаторы также отмечают, что во время заключительной дискуссионной сессии «Планы кинопроизводства в 2024-2026 году» было подписано шесть соглашений между «Енисей кино» и кинокомпаниями о намерениях к сотрудничеству и взаимодействию в развитии кинематографии в Красноярском крае.

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