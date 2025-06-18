«Белый пароход» попал в конкурсную программу итальянского фестиваля Ischia Film Festival

Смотр пройдет с 28 июня по 5 июля

Мистическая драма БЕЛЫЙ ПАРОХОД вошла в конкурсную секцию «Границы» кинофестиваля Ischia Film Festival, который пройдет на итальянском острове Искья с 28 июня по 5 июля.

Полнометражный дебют Инги Шепелевой рассказывает о противостоянии якутской учительницы-хормейстера и нового директора музыкальной школы, приехавшего из Москвы. Столкновение двух культур приводит к их мистическому сближению.

«Для меня участие БЕЛОГО ПАРОХОДА в Ischia Film Festival – это возможность не только показать фильм за пределами России, но и напомнить о силе локальных историй, которые, как ни странно, находят отклик в самых разных культурах. Искья – остров с особой энергетикой, и я рада, что фильм будет показан именно здесь. Это очень личное кино, и для меня важно, чтобы оно звучало честно – вне зависимости от языка и страны», – заявила режиссер.

Стоит отметить, что это не единственный российский фильм, который примет участие в Ischia Film Festival – в короткометражную секцию смотра попала драма «Праздник» Игоря Зуйкова.

Фото: кадр из фильма БЕЛЫЙ ПАРОХОД