Анимация Миядзаки будет доступна в подписке Окко

Онлайн-кинотеатр станет эксклюзивным показчиком фильмов студии Ghibli

В мае генеральный директор прокатчика Russian World Vision Константин Елкин в интервью БК сообщил о том, что его компания стала эксклюзивным обладателем всех прав на 22 анимационных фильма студии Ghibli от режиссера Хаяо Миядзаки, в том числе на SVOD-распространение. Сейчас стало известно, кто станет официальным онлайн-дистрибутором коллекции.

В Okko появятся хиты японской анимации, в том числе НАВСИКАЯ ИЗ ДОЛИНЫ ВЕТРОВ, МОЙ СОСЕД ТОТОРО, ПРИНЦЕССА МОНОНОКЕ, УНЕСЕННЫЕ ПРИЗРАКАМИ и другие. Подписчики Okko смогут смотреть их без дополнительной платы с 1 июля.

Представители платформы утверждают, что приобретение прав на показ мультфильмов Миядзаки после того, как работы аниматора исчезли из всех онлайн-кинотеатров в России, стало важнейшим шагом Okko к расширению библиотеки.

«Мы каждый день работаем над тем, чтобы каталог Okko, самый большой в России, стал еще больше. И, конечно, мы стремимся предлагать нашим зрителям все самое лучшее. Когда мультфильмы Миядзаки исчезли из всех онлайн-кинотеатров в России, мы поняли, что просто обязаны вернуть его волшебную анимацию российским зрителям. И мы пошли дальше – хиты мэтра будут доступны всем подписчикам Okko без дополнительной платы. Такого никогда не было, впервые анимация Миядзаки будет доступна в подписке, и только в Okko», – поделилась Эльвира Дмитриевская, заместитель генерального директора, директор по контенту Okko.