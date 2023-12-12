У «Золотого глобуса» все еще нет ведущего церемонии

Вручение премии состоится 7 января

Премия «Золотой глобус» уже объявила номинантов, однако с ведущим грядущей церемонии у нее проблемы. Об этом сообщает CNN.

В числе людей, которые уже отказались от возможного участия называются имена Криса Рока, Эли Вонг, Джейсона Бейтмана, Шона Хейса, Уилла Арнетта, Тины Фей и Эми Полер. Официальные причины не сообщаются, однако знающие люди из индустрии уверяют, что это «неблагодарная работа» и «оно того не стоит».

Инсайдеры утверждают, что сейчас ведутся переговоры с тремя потенциальными кандидатами, однако их имена пока держатся в секрете.

81-я церемония премии «Золотой глобус» будет показана 7 января 2024 года в прямом эфире американского канала CBS и на сервисе Paramount+.