У «Золотого глобуса» все еще нет ведущего церемонии
Автор: Илья Кувшинов
12 декабря 2023
Вручение премии состоится 7 января
Премия «Золотой глобус» уже объявила номинантов, однако с ведущим грядущей церемонии у нее проблемы. Об этом сообщает CNN.
В числе людей, которые уже отказались от возможного участия называются имена Криса Рока, Эли Вонг, Джейсона Бейтмана, Шона Хейса, Уилла Арнетта, Тины Фей и Эми Полер. Официальные причины не сообщаются, однако знающие люди из индустрии уверяют, что это «неблагодарная работа» и «оно того не стоит».
Инсайдеры утверждают, что сейчас ведутся переговоры с тремя потенциальными кандидатами, однако их имена пока держатся в секрете.
81-я церемония премии «Золотой глобус» будет показана 7 января 2024 года в прямом эфире американского канала CBS и на сервисе Paramount+.
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