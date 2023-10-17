«Золотой глобус» могут показать в прямом эфире на стриминге

Об этом заявил владелец компаний Eldrige Industries и Dick Clark Productions Тодд Бойли

Церемония вручения «Золотого глобуса» так и не обзавелась каналом-вещателем и может быть показана на стриминге. Об этом заявил новый хозяин премии – бизнесмен Тодд Бойли в эфире программы Closing Bell на CNBC.

«Я сомневаюсь, что премию покажут по NBC. Стриминг сейчас становится неотъемлемой частью технологических изменений в мире, благодаря своей гибкости, которой нет у телевещателей. Думаю, что мы этим и воспользуемся», – подчеркнул владелец компаний Eldrige Industries и Dick Clark Productions.

Ранее инсайдеры заявляли, что телесети не стремятся выстраиваться в очередь за правами на трансляцию премии. Виной этому стали скандалы, связанные с Голливудской ассоциацией иностранной прессы (HFPA), которая ранее занималась организацией «Золотого глобуса», и низкий рейтинг трансляции этого года.