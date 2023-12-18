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Часть избирателей «Золотого глобуса» планирует бойкотировать финальное голосование

Автор: Илья Кувшинов

18 декабря 2023

Виной этому стал отказ в выдаче голосовальщикам билетов на январскую церемонию

«Золотой глобус» вновь оказался в центре скандала – часть участников голосования премии угрожает не сдавать свои бюллетени после того, как им отказали в билетах на саму январскую церемонию. Об этом сообщает TheWrap.

Отмечается, что голосовальщики узнали о происходящем из письма исполнительного вице-президента Golden Globe Association Тима Грэя, сообщившего им, что они смогут посетить вечеринку по случаю вручения «Золотых глобусов», однако не попадут на само мероприятие.

Инсайдеры утверждают, что 64 из 300 человек планируют отказаться от участия в финальном раунде голосования в знак протеста – это составит чуть больше 20% от общего числа избирателей. Представители «Золотого глобуса» пока никак не комментируют происходящее.

Стоит отметить, что в прошлом, когда организацией премии занималась Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA), ее участники (около 90 членов) всегда получали билеты и на «Золотой глобус», и на последующие вечеринки. После роспуска HFPA ряды голосующих пополнились еще 200 международными журналистами.

81-я церемония вручения наград состоится 7 января 2024 года. Лидерами по количеству номинаций стали фильм Греты Гервиг БАРБИ и драма HBO «Наследники».

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