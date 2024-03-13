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Госдума нашла решение для ограничения выплат вознаграждений по авторским правам иноагентам

Автор: Илья Кувшинов

13 марта 2024

Об этом рассказала первый зампред комитета по культуре Елена Драпеко

Первый зампред комитета по культуре Елена Драпеко рассказала RTVI, что Госдума нашла решение для ограничений выплат вознаграждений по авторским и смежным правам людям, которые признаны властями иностранными агентами.

«Есть вариант, который мы применили для западных компаний. Выплаты недружественным правообладателям уже осуществляются в рублях на специальный счет. В отношении иноагентов мы обсуждаем и такую версию. Это лишь один из вариантов. Если он найдет поддержку, средства иноагентов будут фактически заморожены», – заявила она.

По словам Драпеко, с 2022 года с «недружественными» правообладателями рассчитываются как с иностранными компаниями – через специально созданные для этого рублевые счета в уполномоченном банке. Однако для того, чтобы списать средства со спецсчета, правообладателю необходимо получить разрешение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.

Первый зампред также отметила, что вопрос выплат по авторским правам – «очень мутный вопрос в Российской Федерации, до сих пор не до конца урегулированный с точки зрения законодательства».

Напомним, что ранее запрет о выплатах вознаграждений по авторским и смежным правам предложил ввести Вячеслав Володин.

Фото: официальный сайт Государственной Думы

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