Госдума нашла решение для ограничения выплат вознаграждений по авторским правам иноагентам

Об этом рассказала первый зампред комитета по культуре Елена Драпеко

Первый зампред комитета по культуре Елена Драпеко рассказала RTVI, что Госдума нашла решение для ограничений выплат вознаграждений по авторским и смежным правам людям, которые признаны властями иностранными агентами.

«Есть вариант, который мы применили для западных компаний. Выплаты недружественным правообладателям уже осуществляются в рублях на специальный счет. В отношении иноагентов мы обсуждаем и такую версию. Это лишь один из вариантов. Если он найдет поддержку, средства иноагентов будут фактически заморожены», – заявила она.

По словам Драпеко, с 2022 года с «недружественными» правообладателями рассчитываются как с иностранными компаниями – через специально созданные для этого рублевые счета в уполномоченном банке. Однако для того, чтобы списать средства со спецсчета, правообладателю необходимо получить разрешение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.

Первый зампред также отметила, что вопрос выплат по авторским правам – «очень мутный вопрос в Российской Федерации, до сих пор не до конца урегулированный с точки зрения законодательства».

Напомним, что ранее запрет о выплатах вознаграждений по авторским и смежным правам предложил ввести Вячеслав Володин.

Фото: официальный сайт Государственной Думы