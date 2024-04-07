Обзор изменений графика релизов на неделе 1–7 апреля 2024 года

Новинки с Давидом Дастмалчяном и Изабель Юппер, перевыпуск «Техасской резни бензопилой»

Главной новостью минувшей недели стала невыдача прокатного удостоверения приключенческому боевику МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ. Релиз картины Гая Ричи, сделанной при участии «Плюс Студии», был запланирован на 25 апреля. Дистрибьютором проекта выступает «Вольга».

Planeta Inform Film Distribution заявила четыре картины из документального цикла ЗА ПРЕДЕЛАМИ – СНЕЖНЫЕ ПСЫ (11 апреля), СЕМЬДЕСЯТ ПЕРВЫЙ (18 апреля), ОСТАВИТЬ СЛЕД (25 апреля) и НАД ВОДОЙ (25 апреля). Его продюсерами выступили Дмитрий Литвинов, Максим Балаховский и Макар Кожухов.

«Атмосфера кино» пополнила график релизов большим количеством российских проектов на 2025-2026 годы. Среди них – ВОЙНА И МУЗЫКА (30 января 2025 года), ГЕРОИ АНЕКДОТОВ (24 апреля 2025 года), ВЕЛЕСОВА НОЧЬ (30 октября 2025 года), ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2 (18 декабря 2025 года), СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ (19 февраля 2026 года) и еще один фильм из франшизы МАНЮНЯ (9 июля 2026 года). Лента АТЭЛЬ-МАТЭЛЬ выйдет на неделю раньше запланированного – 10 апреля 2025 года, а не 17-го.

A-One Films выпустит в российский прокат южнокорейскую драму НУЖДЫ ПУТЕШЕСТВЕННИКА с Изабель Юппер, получившую гран-при жюри на минувшем Берлинском кинофестивале. Релиз картины запланирован на 23 мая.

Семь зарубежных новинок анонсировал «Парадиз» – МЕЧТА С ПОДВОХОМ (2 мая), МЕСТЬ ЗОЛУШКИ (16 мая), МЕРТВЫЕ НЕ ПРИЧИНЯЮТ БОЛИ (30 мая), THE PRESENT (13 июня), BABES (20 июня), SEEKING THE KING (1 августа) и ПРИСУТСТВИЕ (29 августа). Хоррор КУКУШКА с Хантер Шафер и Дэном Стивенсом ушел со 2 мая на 8 августа, а фантастический боевик КАТАПУЛЬТА с Кейси Аффлеком и Лоренсом Фишбёрном – с 30 мая на 6 сентября. Триллер ПЯТЬ ФУНТОВ ИСКУПЛЕНИЯ с Люком Эвансом и Рори Калкиным переместился с 6 июня на 24 октября, где ранее стоял анимационный проект ТАЙНА ТРЕХ ПУСТЫНЬ – теперь его релиз запланирован на 14 ноября. Еще один мультфильм НИК И НЕФРИТОВОЕ ДЕРЕВО сдвинулся на неделю вперед – с 21 ноября на 28 ноября. Криминальный триллер ЧАС ТИШИНЫ с Юэлем Киннаманом и Марком Стронгом задержится чуть сильнее – прокатчик перенес ее с 20 июня на 19 сентября.

Несколько новых проектов заявил «Централ Партнершип» – ЧЕРНАЯ ВДОВА. УКУС СМЕРТИ (9 мая), ПОБЕГ ИЗ ЛАБИРИНТА ВРЕМЕНИ (27 июля), КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД: ВОЗМЕЗДИЕ (15 августа), СМОТРИ НА МЕНЯ (5 сентября), КРАКЕН (17 апреля 2025 года) и ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ (9 октября 2025 года).

6 июня «Экспонента» выпустит в российский прокат нашумевший хоррор ПОЛНОЧЬ С ДЬЯВОЛОМ с Давидом Дастмалчяном в главной роли. Компания также устроила большую перестановку релизов в графике. Хоррор РЕИНКАРНАЦИЯ. ДЕМОНЫ ЖЕЛАНИЙ сдвинулся с 8 мая на 16 мая, где ранее стоял боевик ДРАЙВЕР – ленте с Дженной Коулман пришлось уйти на 20 июня. Две картины, которые были заявлены на 6 июня – DAGR и TRUE FEAR – переместились на 27 июня и 14 ноября соответственно. Ранее на дате 27 июня также стояли два фильма – TREASURE и RESPATI – им пришлось переместиться на 4 и 11 июля соответственно. Комедия F PLUS покинула 4 июля и ушла на 1 августа.

«Кинологистика» заявила несколько проектов на май – BTOB (16 мая) и БЕСПРЕДЕЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ВО ВРЕМЕНИ (30 мая). Хоррор БУГИМЕН. ЦАРСТВО МЕРТВЫХ изменил свою дату и выйдет раньше запланированного – 9 мая, а не 23-го.

«НМГ Кинопрокат» временно убрал из графика релизов отечественную ленту 30 ДЕКАБРЯ. Она была запланирована к выходу в прокат на 12 декабря.

«КИНО.АРТ.ПРО» заявило четыре проекта – КОРСАР (11 апреля), НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ (11 июля), НЕСПОКОЙНОЙ НОЧИ (1 августа) и СПЛИТ. ЗВЕЗДА НА ГРАНИ (5 сенятбря).

«Иноекино» выпустит 25 мая на большие экраны культовый слэшер Тоуба Хупера ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ, а 13 июня – венгерский мультфильм ЧЕТЫРЕ ДУШИ КОЙОТА.

Must see magic film анонсировал две новых картины – ТЕМ ВРЕМЕНЕМ НА ЗЕМЛЕ (27 июня) и КАПИТАН ПИГ: ПУТЕШЕСТВИЕ СКВОЗЬ ВРЕМЯ (4 июля). Документальная драма МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА В ГОЛУБОМ с Марион Котийяр переместилась с 25 апреля на 6 июня.

Три новинки заявила TenLetters – САМА ЛЮБОВЬ (23 мая), ГИГАНТЫ ЛА-МАНША (22 августа) и ХЕЙДИ (3 октября). Драмеди ЖИЗНЬ ВВЕРХ НОГАМИ с Бобом Оденкерком выйдет раньше запланированного – 2 мая, а не 16-го. Мультфильм 200% ВОЛК, в свою очередь, задержится до 24 октября (прошлая дата – 6 июня).

«Иллюзион кино» назвал новую дату перевыпуска культовой мелодрамы Бернардо Бертолуччи МЕЧТАТЕЛИ – фильм с Майклом Питтом, Евой Грин и Луи Гаррелем выйдет в прокат 23 мая.

Universal Distribution сдвинул драмеди УИКЕНД С РОДИТЕЛЯМИ, которое должно было выходить на грядущей неделе, на 27 июня. Компания также заявила ленту BABY BLUE на 20 июня.

Два новых проекта анонсировал «СБ Фильм» – Я ПОМНЮ (23 мая) и МЕДВЕЖИЙ ПЕРЕПОЛОХ (6 июня).

Фото: кадр из фильма ПОЛНОЧЬ С ДЬЯВОЛОМ