Обзор изменения графика релизов на неделе 9–15 октября

«Брат 3», свежие работы Алексея Германа и Оксаны Бычковой, а также много новинок

На минувшей неделе «НМГ Кинопрокат» объявила дату выхода военной драмы ВОЗДУХ Алексея Германа-мл., повествующей о подразделении юных летчиц во время Великой Отечественной войны. Лента появится на экранах России 18 января 2024 года.

«КарроПрокат» убрала из графика релизов криминальный триллер КРУПНЫЙ УЛОВ с Беном Фостером, Дженной Ортегой и Томми Ли Джонсом. Его релиз был запланирован на 7 декабря – теперь эту занял хоррор КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ, ранее стоявший на 16 ноября.

«Наше кино» выпустит мелодраму Оксаны Бычковой НИНА с Юлией Пересильд и Евгением Цыгановым. Картина, получившая в этом году две награды на кинофестивале «Выборг», дебютирует в прокате 30 ноября.

«Централ Партнершип» заявила на 28 марта 2024 года драмеди Ильи Маланина НЕНОРМАЛЬНЫЙ, повествующее о жизни мальчика с редкой болезнью, которого хотя бы ненадолго исцеляет музыка. Главные роли в картине исполнили Илларион Маров, Александр Яценко и Наталья Кудряшова.

«Кинологистика» анонсировала выход сразу восьми новых картин. Среди них – боевик КОСТОЛОМ с Дермотом Малруни (14 декабря), комедия МИСТЕР И МИССИС ИКС (21 декабря), хоррор МАЛУМ (28 декабря), комедия с Бритт Робертсон ТЕЛКА ПОД ПРИКРЫТИЕМ (1 января 2024 года), хоррор НЕ СМОТРИ ТУДА (8 января 2024 года), мультфильм ВАКА – ЗАКОЛДОВАННЫЙ ВОИН (15 января 2024 года), романтическую комедию ЛЕТО ВО ФРАНЦИИ (22 января 2024 года) и ужастик CRACKED (29 января 2024 года).

«Экспонента» поменяла много дат у своих релизов. Заявленные на 7 декабря хорроры ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МОСТ ПРИЗРАКОВ и ИЗБАВИ НАС. ОДЕРЖИМЫЕ ушли на 30 ноября и 1 февраля 2024 года соответственно. Драмы A BRIGHTER TOMORROW и THE UNLIKELY PILGRIMAGE OF HAROLD FRY поменялись местами – теперь они выйдут в прокат 21 декабря и 15 февраля 2024 года соответственно. TAINTED SOUL, заявленный на 29 февраля 2024 года, появится 14 декабря, а ранее стоявший там криминальный боевик с Лиамом Нисоном ПОСЛЕДНИЙ НАЕМНИК сдвинулся на 11 января 2024 года. Триллер FORCE OF NATURE: THE DRY 2 с Эриком Бана ушел на 8 февраля 2024 года, а его прошлую дату – 18 января 2024 года – заняла семейная драма БЕЛАЯ ПТИЦА. НОВОЕ ЧУДО с Джиллиан Андерсон и Хелен Миррен, ранее стоявшая на 14 декабря. Хоррор AUXILIO переместился с 1 февраля 2024 года на конец месяца – 29 февраля 2024-го.

По итогам недавней презентации, КИНО.АРТ.ПРО анонсировала пять новых картин. Среди них – готический хоррор ВРАТА АДА с Джоном Рис-Дэвисом и Ричардом Брэйком (7 декабря), триллер КОНТРАБАНДИСТКИ (14 декабря), отечественное драмеди АДА (4 января 2024 года), хоррор ВКУС СТРАХА (18 января 2024 года) и триллер БЕТОННАЯ УТОПИЯ (15 февраля 2024 года).

Компания HHG выпустит на экраны криминальный боевик БРАТ 3 Валерия Переверзева. Фильм, никак не связанный с дилогией Алексея Балабанова, появится на экранах 23 ноября. В актерском составе проекта – Василий Карпенко, Владимир и Юрий Торсуевы, Костас Мэндилор, Эрик Робертс, Оливер Сиу, рэпер Птаха, Сергей Мезенцев и многие другие.

Фото: кадр из фильма ВОЗДУХ