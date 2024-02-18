Обзор изменений графика релизов на неделе 12–18 февраля 2024 года

Перенос «Летучего корабля» и много других перестановок картин в связи с этим

Самым громким изменением в графике проката на минувшей неделе стал перенос сказки ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ – продюсеры ленты объявили о том, что теперь фильм выйдет во время начала школьных весенних каникул 21 марта. Первоначально его релиз был запланирован на 7 марта.

В связи с этим «Наше кино» устроило большую перестановку своих картин в графике. Хоррор ДОМОВОЙ стартует на неделю позже запланированного, 4 апреля. Ранее стоявший на этой дате мультфильм ПУШИСТОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ ушел на 11 июля, которую занимал другой анимационный проект, ПУШИСТЫЙ ВОЯЖ – он, в свою очередь, появится в прокате 1 мая. Отечественный мультфильм БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ: ВОКРУГ СВЕТА застолбил за собой 23 мая (прошлая дата – 1 мая), вынудив триллер ОПАСНЫЕ ВОДЫ уйти оттуда на 20 июня. Отечественная семейная лента КАЖДЫЙ МЕЧТАЕТ О СОБАКЕ выйдет на два месяца раньше запланированного – 16 мая вместо 25 июля, а ее место займет мультфильм ДАЛЯ И КРАСНАЯ КНИГА. На июль также сдвинется российский проект ТАЙНАЯ ЛЮБОВЬ КАЗАНОВЫ – он появится в прокате 18 июля (прошлая дата – 16 мая). Из новинок компания заявила приключенческую ленту ГОЛОС ИЗ КОСМОСА на 12 июня.

22 февраля «КарроПрокат» выпустит в прокат сразу две версии экшн-боевика КОМАНДИР – режиссерский вариант картины, повествующей о командире «Группы «Альфа», генерал-майоре Геннадии Зайцеве, будет длиннее театральной на 14 минут. Компания также перенесла релиз документального фильма ОГНЕННЫЙ ЛИС с 23 марта на 18 мая.

«Парадиз» заявил индийский боевик KILL на 4 июля. Приключенческий экшн АРТУР, ТЫ КОРОЛЬ с Марком Уолбергом ушел с 21 марта на 4 апреля во избежание конкуренции с ЛЕТУЧИМ КОРАБЛЕМ, что привело к сдвигам других картин в графике. Так, например, детективный триллер с Расселом Кроу СПЯЩИЕ ПСЫ сдвинулся на неделю позже – 11 апреля, триллер АСФАЛЬТОВЫЕ ДЖУНГЛИ с Шоном Пенном переместила на 25 апреля, а триллер СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО с Элизабет Херли – на 16 мая.

«Русский Репортаж» объявил даты выхода трех новых проектов – драмеди ДАЛИ! (9 мая), фильма ужасов ЗАКЛЯТИЕ АМЕЛИИ (13 июня) и новой работы Брюно Дюмона ИМПЕРИЯ (4 июля).

«НМГ Кинопрокат» перенес релиз мультфильма Тимура Бекмамбетова ХОДЖА НАСРЕДДИН на более позднее время – теперь он появится на экранах 14 ноября, а не 25 апреля, как было запланировано.

Три новых фильма заявила «Кинологистика» – ЗАКЛЯТЬЕ ВЕДЬМЫ (4 апреля), Я — КОТ (11 апреля) и БУГИМЕН. ЦАРСТВО МЕРТВЫХ (25 апреля). Также в график релизов вернулась фэнтезийная мелодрама ПРОКЛЯТИЕ ДЕМОНА, которая теперь запланирована на 18 апреля. Канадский хоррор НЕ СМОТРИ ТУДА выйдет на неделю раньше, 7 марта, а его прошлую дату – 14 марта – займет мультфильм ВАЛЕНТИНА, в прошлом заявленный на 21 марта.

Capella Film также приняла решение выпустить триллер КЛАУСТРОФОБЫ: ИНСОМНИЯ с Поллианной Макинтош раньше – лента дебютирует в прокате 7 марта, а не 21-го. В свою очередь, на 21 марта ушла драма ТЕОРИЯ ПРОСТЫХ ЧИСЕЛ, прокатом которой занимается Universal Distribution. Фильм был заявлен на 14 марта.

«Экспонента» заявила картину TRUE FEAR на 31 октября, а Cinemaus Studio – отечественную комедию ПАПУ МАМЕ ЗАВЕРНИТЕ на 5 декабря.

Фото: кадр из фильма ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ