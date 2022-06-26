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Обзор изменений графика релизов России с 20 по 26 июня

Автор: Виолетта Палий

26 июня 2022

Перевыпуск «Трех богатырей», лауреаты Каннского кинофестиваля и другое

Компания Global Film представила свои первые зарубежные релизы на июль – октябрь этого года: 14 июля в прокат выйдет экшн МЕСТЬ БАНШИ с Антонио Бандерасом; 11 августа – триллер ВЫШКА; на 29 сентября запланирован выход фантастики ЭРА ВЫЖИВАНИЯ; 6 октября на широких экранах стартует хоррор ABYZOU режиссера Оливера Парка.

Пакет обновлений также заявила «Экспонента Фильм». Так, 9 февраля 2023 года в кинотеатрах выйдет обладатель Гран-при минувшего Каннского кинофестиваля CLOSE, на 17 ноября 2022-го встал проект DEADSTREAM, на 10 ноября — фильм HOLY SPIDER, отмеченный наградой за лучшую женскую роль. Также 15 сентября стартует фильм ужасов HOMEBOUND, а на 11 августа встал перевыпуск мультфильма МАУГЛИ ДИКОЙ ПЛАНЕТЫ

Перевыпуски также анонсировала компания «Престиж Кино»: фильм ЗВОНОК МЕРТВЕЦУ выйдет в прокат 15 сентября, анимационный проект КРАСНАЯ ЧЕРЕПАХА заявлен на 14 июля, триллер ОНА с Изабель Юппер в главной роли — на 29 сентября, а драма СУБУРБИКОН стартует 1 сентября. 

Arna Media выпустит в прокат 25 августа проект ГОСТЬЯ ИЗ КОСМОСА, на эту же дату MDfilm заявила ре-релиз мультфильма РОК ДОГ 2. Также 14 июля в прокат выйдет перевыпуск фильма СПАЙС БОЙЗ

Компания «Наше кино» заявила повторный прокат анимационной франшизы ТРИ БОГАТЫРЯ. В российских кинотеатрах выйдут мультфильмы ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ (28 июля), ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА (28 июля), ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА (28 июля), ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА (21 июля), ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ (21 июля) и ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЕМ (21 июля). Также 14 июля стартует прокат анимационных проектов АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ и ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК.

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