Обзор изменения графика релизов на неделе 20–26 ноября 2023 года

Сиквел «Бабы Яги», продолжения «Котов Эрмитажа» и «Артека», фестивальный «Крецул» и многое другое

На минувшей неделе «Наше кино» заявило линейку картин на 2024-2026 годы. В числе 17 фильмов оказались – ВИННИ ПУХ. КРОВЬ И МЕД 2 (22 февраля 2024 года), ДОМОВОЙ (28 марта 2024 года), ПОЧЕМУ ТЫ? (25 апреля 2024 года), ПУШИСТЫЙ ВОЯЖ (11 июля 2024 года), КАЖДЫЙ МЕЧТАЕТ О СОБАКЕ (25 июля 2024 года), МАЛЕНЬКИЙ ШЕФ (24 октября 2024 года), БАБА ЯГА. СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД (26 декабря 2024 года), ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА (14 февраля 2025 года), ВОСЬМАЯ МАРТА (6 марта 2025 года), КОТЫ ЭРМИТАЖА 2 (20 марта 2025 года), МАЙСКИЕ (1 мая 2025 года), ЧУДО ЮДО (30 мая 2025 года), АРТЕК 2 (6 июня 2025 года), СЫРНАЯ ИСТОРИЯ (26 июня 2025 года), СОКРОВИЩА ГНОМОВ (10 июля 2025 года), СКАЗОЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ (7 августа 2025 года) и СИВКА БУРКА (1 января 2026 года).

Несколько релизов компании изменили свои даты. Мультфильмы ПУШИСТОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ и ДАЛЯ И КРАСНАЯ КНИГА поменялись местами – теперь они выйдут 8 февраля и 1 июня 2024 года соответственно. Два проекта – драма ОПАСНЫЕ ВОДЫ с Вуди Харрельсоном и триллер ИЗ ГЛУБИНЫ с Колмом Мини – переместились с 18 января 2024 года на 23 мая 2024 года. Анимационный проект ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС ушел с 25 января 2024 года на 4 апреля 2024 года, а отечественная лента ТАЙНАЯ ЛЮБОВЬ КАЗАНОВЫ выйдет на два месяца раньше – 16 мая 2024 года, а не 25 июля 2024-го, как было запланировано.

HHG убрала из графика релизов ленту Валерия Переверзева БРАТ 3, которая должна была появиться на экранах на этой неделе, 23 ноября. Причиной этому стала невыдача картине прокатного удостоверения.

Reflexion Films выпустит 14 декабря отечественный байопик КРЕЦУЛ, повествующий о чемпионе Европы по дзюдо Олеге Крецуле и его возвращении в большой спорт после серьезной аварии. Лента участвовала в конкурсе полнометражных дебютов фестиваля «Короче» этого года.

Три новых фильма заявил «Парадиз» – комедийный триллер ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ХЕЛЕН с Эмилем Хиршем (14 декабря), фантастику КАТАПУЛЬТА с Кейси Аффлеком и Лоренсом Фишберном (8 марта 2024 года) и французский триллер БАЛ СУМАСШЕДШИХ с Кароль Буке (15 марта 2024 года). Байопик ПОСЛЕДНИЙ СТРЕЛОК с Пирсом Броснаном выйдет на неделю позже запланированного – 21 декабря.

«СБ Фильм» выпустит комедию МУЖЧИНА К НОВОМУ ГОДУ на неделю раньше – 7 декабря.

«Атмосфера кино» также затеяла перестановку релизов. Отечественная комедия КАК Я ВСТРЕТИЛ ЕЕ МАМУ ушла с 18 января 2024 года на 2 мая 2024-го, а ее место занял байопик БОЛЬШАЯ ГОНКА. ЛЯНЧА ПРОТИВ АУДИ с Даниэлем Брюлем и Риккардо Скамарчо (прошлая дата – 8 февраля 2024 года). Драмеди МИСТЕР БЛЕЙК К ВАШИМ УСЛУГАМ с Джоном Малковичем и Фанни Ардан и драма Николая Арселя МЕЧ КОРОЛЯ с Мадсом Миккельсеном поменялись датами – теперь они выйдут 11 января и 29 февраля 2024 года соответственно. Продолжение французской франшизы ТРИ МУШКЕТЕРА: МИЛЕДИ появится на экранах на неделю позже запланированного – 8 февраля 2024 года, а байопик ОБНАЖЕННАЯ МУЗА ПЬЕРА БОННАРА, наоборот, раньше – 4 апреля 2024 года, а не 9 мая 2024-го.

«Пионер» заявил российскую ленту ПРАВДА на 1 февраля 2024 года, а также перенес три своих проекта на более поздние даты. Испанская драма ГРАНИЦЫ БЕЗУМИЯ ушла на 29 февраля 2024 года (прошлая дата – 5 октября), а семейная лента ДЕТЕКТИВ ТАБО – на 22 февраля 2024-го (прошлая дата – 16 ноября). Триллер КЛУБ ЗЕРО с Мией Васиковской ушел с 28 декабря на 21 марта 2024 года.

Три новых картины выпустит Russian World Vision. Среди них – мультфильм ХАННА И МОНСТРЫ (1 февраля 2024 года), хоррор ДЕМОНЫ ДОМА ГАРРЕТОВ (22 февраля 2024 года) и триллер КРАСНЫЕ КОМНАТЫ (14 марта 2024 года).

«КИНО.АРТ.ПРО» заявило два отечественных проекта – РЕВЕРС (5 декабря) и документальный фильм КРЕСТ Сергея Дебижева (26 февраля 2024 года).

«Про:взгляд» выпустит комедийный хоррор КРИК. НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ на неделю раньше – 21 декабря. Ранее на этой дате стоял проект TenLetters – фильм ужасов ДЖЕСТЕР, который теперь ушел на 15 февраля 2024 года.

«Вольга» заявила хоррор НЕЧИСТЬ на 22 февраля 2024 года, а «Кинотайм» – документальный фильм АРХИТЕКТОР. ИСТОРИЯ АЛЕКСЕЯ ГЕРМАНА И ЕГО ФИЛЬМОВ на 2 декабря.

Фото: кадр из фильма КРЕЦУЛ