Названы лауреаты премии «Грэмми» за 2025 год

Автор: Илья Кувшинов

2 февраля 2026

Награду в категории «Лучший музыкальный фильм» получил документальный проект «Музыка Джона Уильямса»

В Лос-Анджелесе состоялась 68-я церемония вручения премии «Грэмми».

Награду в категории «Лучший музыкальный фильм» получил документальный проект МУЗЫКА ДЖОНА УИЛЬЯМСА, рассказывающий о жизни легендарного композитора. Одним из продюсеров картины выступил Стивен Спилберг, и благодаря этой победе он вошел в престижный список EGOT – людей, удостоенных сразу четырех главных наград США («Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони»). Ранее подобного достижения смогли добиться лишь 21 человек – среди них Рита Морено, Одри Хепберн, Мэл Брукс, Элтон Джон, Эндрю Ллойд Уэббер и Вупи Голдберг.

Приза за лучшую песню года, написанную для визуальных медиа, были удостоены EJAE и Марк Зонненблик за композицию Golden из мультфильма КЕЙПОП-ОХОТНИЦЫ НА ДЕМОНОВ.

Лучшим оригинальным саундтреком для визуальных медиа стала музыка Людвига Горанссона к вампирскому триллеру ГРЕШНИКИ. Лента Райана Куглера также была отмечена в категории «Лучший саундтрек-компиляция».

Лучшим комедийным альбомом был признан Your Friend, Nate Bargatze Нейта Баргаце.

Фото: кадр из фильма КЕЙПОП-ОХОТНИЦЫ НА ДЕМОНОВ

