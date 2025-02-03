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Названы лауреаты премии «Грэмми» за 2024 год

Автор: Илья Кувшинов

3 февраля 2025

Лучшей песней для визуальных медиа стала композиция из фильма «Американская симфония»

В Лос-Анджелесе завершилась 67-я церемония вручения премии «Грэмми».

Награду за лучшую песню года, написанную для визуальных медиа, получили Джон Батист и Дэн Уильямс за композицию It Never Went Away из документального фильма АМЕРИКАНСКАЯ СИМФОНИЯ. Картина также удостоилась победы в категории «Лучший музыкальный фильм».

В центре повествования проекта Netflix – сам Батист, который пытается сочинить симфонию, пока его жена, писательница Сулейка Джавад, проходит лечение от рака.

Лучшим оригинальным саундтреком для визуальных медиа стала музыка Ханса Циммера к фантастике ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ Дени Вильнева, а лучшим саундтреком-компиляцией признали Maestro: Music By Leonard Bernstein с композициями Леонарда Бернстайна, которые использовались в байопике МАЭСТРО Брэдли Купера.

Лучшим комедийным альбомом был признан «Мечтатель» (The Dreamer) Дэйва Шаппелла.

Фото: кадр из фильма АМЕРИКАНСКАЯ СИМФОНИЯ

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