Стала известна дата вручения третьей «Премии Художественного театра»
Автор: БК
6 марта 2025
Она пройдет 28 марта на Основной сцене МХТ имени А.П. Чехова
Премия Художественного театра, направленная на популяризацию молодых деятелей искусств, ярко заявивших о себе в минувшем году, назвала дату проведения – третья церемония состоится на Основной сцене МХТ имени А.П. Чехова 28 марта.
Призеров в основных номинациях («Балет», «Опера», «Литература», «Кино», «Театр», «Классическая музыка» и «Современная академическая музыка») выберет жюри. В этом году судьями в секции «Кино» станут Федор Бондарчук, Дарья Мороз и Андрей Золотарев.
Помимо самих наград победители получат специальный приз от МХТ – уникальную возможность один раз в течение года использовать Новую сцену театра для своих творческих проектов.
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