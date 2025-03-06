Стала известна дата вручения третьей «Премии Художественного театра»

Она пройдет 28 марта на Основной сцене МХТ имени А.П. Чехова

Премия Художественного театра, направленная на популяризацию молодых деятелей искусств, ярко заявивших о себе в минувшем году, назвала дату проведения – третья церемония состоится на Основной сцене МХТ имени А.П. Чехова 28 марта.

Призеров в основных номинациях («Балет», «Опера», «Литература», «Кино», «Театр», «Классическая музыка» и «Современная академическая музыка») выберет жюри. В этом году судьями в секции «Кино» станут Федор Бондарчук, Дарья Мороз и Андрей Золотарев.

Помимо самих наград победители получат специальный приз от МХТ – уникальную возможность один раз в течение года использовать Новую сцену театра для своих творческих проектов.