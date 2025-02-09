«Дикий робот» признан лучшим мультфильмом на Annie Awards
Автор: Илья Кувшинов
9 февраля 2025
Проект DreamWorks Animation был удостоен девяти наград
8 февраля в Лос-Анджелесе прошла 52-я церемония вручения премии Annie Awards за лучшие работы в области анимации.
Триумфатором премии стал мультфильм ДИКИЙ РОБОТ, удостоенный девяти наград – в том числе и в главной категории. Лучшим независимым анимационным фильмом был назван ПОТОК. Стоит отметить, что оба проекта являются главными фаворитами в анимационной секции на грядущей премии «Оскар».
В телевизионных категориях лидером стало научное фэнтези Netflix «Аркейн», победившее во всех семи номинациях, где оно было упомянуто.
Полный список лауреатов доступен на официальном сайте премии.
Фото: кадр из фильма ДИКИЙ РОБОТ
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