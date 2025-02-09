«Дикий робот» признан лучшим мультфильмом на Annie Awards

Проект DreamWorks Animation был удостоен девяти наград

8 февраля в Лос-Анджелесе прошла 52-я церемония вручения премии Annie Awards за лучшие работы в области анимации.

Триумфатором премии стал мультфильм ДИКИЙ РОБОТ, удостоенный девяти наград – в том числе и в главной категории. Лучшим независимым анимационным фильмом был назван ПОТОК. Стоит отметить, что оба проекта являются главными фаворитами в анимационной секции на грядущей премии «Оскар».

В телевизионных категориях лидером стало научное фэнтези Netflix «Аркейн», победившее во всех семи номинациях, где оно было упомянуто.

Полный список лауреатов доступен на официальном сайте премии.

Фото: кадр из фильма ДИКИЙ РОБОТ