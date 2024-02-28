Джейк Джилленхол опроверг заявления режиссера ремейка «Дома у дороги»

По его словам, студия четко дала понять, что это проект для стриминга

Скандал вокруг ремейка ДОМА У ДОРОГИ приобрел интересный поворот – Джейк Джилленхол рассказал в интервью Total Film, что картина действительно не должна была выходить в кинотеатральный прокат, и все создатели это прекрасно понимали.

«Я восхищаюсь упорством режиссера Дага Лаймана и думаю, что он выступает в защиту кинематографистов и кинотеатральных релизов. Но должен сказать, что Amazon всегда четко давал понять, что это проект для стриминга. Мне просто хочется, чтобы его увидело как можно больше людей. Мы сейчас живем в мире, где культура просмотра и создания кино постоянно меняется», – заявил он.

Напомним, что ранее Лайман заявил, что планирует бойкотировать грядущую премьеру картины на фестивале South by Southwest в Остине из-за того, что Amazon принял решение не выпускать фильм в кинотеатральный прокат. Чуть позднее стало известно, что режиссер с самого начала знал о происходящем, выбрав больший производственный бюджет, однако никаких комментариев от него не последовало.

ДОМ У ДОРОГИ выходит на Amazon Prime 21 марта.

Фото: постер фильма ДОМ У ДОРОГИ