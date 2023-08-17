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Hasbro запускает собственное медиаподразделение

Автор: Илья Кувшинов

17 августа 2023

В настоящее время компания разрабатывает более двух десятков проектов, основанных на своих брендах

Вслед за продажей канадского медиахолдинга Entertainment One (eOne) студии Lionsgate, компания Hasbro приняла решение открыть собственное подразделение. По информации Variety, Hasbro Entertainment будет отвечать за кино, телевизионные, анимационные и цифровые проекты производителя игрушек.

Президентом холдинга станет Оливер Дюмон, киноподразделение возглавит Зев Форман, а телевизионное – Гэбриэл Марано. Все они ранее работали в eOne: Дюмон занимал пост президента по семейным брендам, Форман – пост президента по производству фильмов, а Марано – со-главы сценарного департамента холдинга.

Сообщается, что последние двое в основном трудились над проектами на основе интеллектуальной собственности производителя игрушек, чем они и продолжат заниматься на своих новых должностях в Hasbro Entertainment.

В настоящее время Hasbro разрабатывает более двух десятков проектов, основанных на своих брендах – среди них «Трансформеры», «Подземелья и драконы», «Свинка Пеппа», «Мой маленький пони», «Могучие рейнджеры», а также настольные игры «Монополия», «Улика», Magic: The Gathering, и многое другое.

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