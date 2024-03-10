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Сценарист «Луки» обвинил автора «Оставленных» в плагиате

Автор: Илья Кувшинов

10 марта 2024

Саймон Стивенсон утверждает, что идея картины украдена из его сценария 2013 года

У ленты Александра Пэйна начались проблемы прямо накануне «Оскара» – по сообщению Variety, сценарист ЛУКИ и ПАДДИНГТОНА 2 Саймон Стивенсон обвинил автора ОСТАВЛЕННЫХ Дэвида Хемингсона в воровстве.

Номинированная на премию Киноакадемии лента рассказывает о циничном учителе в школе-интернате в Новой Англии, который вынужден остаться на рождественские каникулы с несколькими учениками. По словам Стивенсона, история имеет поразительное сходство с его сценарием ФРИСКО – в центре повествования сценария, попавшего в 2013 году в почетный «Черный список» лучших неснятых сценариев года, оказывался циничный педиатр, ухаживающий за пациентом-подростком в течение нескольких дней.

Сообщается, что автор подготовил документы, в которых сравниваются сцены из обоих сценариев, а также общая их структура, и направил материалы в Гильдию сценаристов США (WGA) еще в январе. Согласно одному их них, Пэйн читал сценарий Стивенсона минимум дважды – в 2013 и 2019 годах, когда разные агентства пытались заинтересовать режиссера проектом.

В конце прошлого года постановщик рассказал, что он позаимствовал идею ОСТАВЛЕННЫХ из французского фильма 1935 года. Посвятив несколько лет ее разработке, Пэйн наткнулся на сценарий телевизионного пилота за авторством Хемингсона, действие которого разворачивалось в школе-интернате – так и началась их совместная работа над проектом.

Напомним, что картина с Полом Джаматти и Домиником Сесса номинирована на «Оскар» в нескольких категориях, включая  «Лучший оригинальный сценарий».

Фото: кадр из фильма ОСТАВЛЕННЫЕ

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