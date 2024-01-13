top banner

«Холоп 2» заработал три миллиарда в российском прокате

Автор: БК

13 января 2024

Покорение знакового рубежа случилось на тринадцатый день проката ленты

Согласно данным ЕАИС на 20:35 (мск) 13 января, кассовые сборы отечественной комедии ХОЛОП 2 (CP) составили чуть больше 3 млрд рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни.

Покорение знакового рубежа случилось на тринадцатый день проката ленты. Стоит отметить, что первой части это удалось только на 46-й день широкого проката.

Лента Клима Шипенко стала четвертым фильмом в истории российского проката, попавшим в клуб «трехмиллиардников» – помимо первого ХОЛОПА (3,1 млрд) туда также входят АВАТАР (3,517 млрд) и ЧЕБУРАШКА (6,8 млрд).

Фото: кадр из фильма ХОЛОП 2

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

СТС представил проекты нового сезона
Подробнее
«Мы должны понять, что авторское кино – не то, от которого тошнит»
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов для детской и семейной аудитории и авторской анимации
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов
Подробнее
Отзвуки эха: лучшие картины «Послания к человеку», которые стоит увидеть
Подробнее
«Бременские музыканты» заработали два миллиарда в российском прокате
Подробнее
Ведущий «Золотого глобуса» ответил на критику в свой адрес
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Турбозавры. Год Дракона» уступают «Зимним приключениям»
Подробнее
Официальная касса России: лидером первого уикенда в 2024 году стал «Холоп 2»
Подробнее
ЕАИС подвела итоги кинопроката за период с 1 по 8 января 2024 года
Подробнее
Касса четверга: «Холоп 2» продолжает лидировать
Подробнее
Объявлены лауреаты премии «Золотой глобус»
Подробнее
Касса России: «Холоп 2» возглавил прокат
Подробнее
Предварительная касса четверга: лидировать продолжает «Холоп 2»
Подробнее
«Суперпозиция» с Павлом Табаковым получила награду на фестивале Hollywood Series в США
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 11–14 января 2024 года
Подробнее
Премия АПКиТ подвела итоги десятилетней работы и объявила состав жюри
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 11–14 января
Подробнее
Милош Бикович сыграет в третьем сезоне «Белого лотоса»
Подробнее
Том Круз заключил стратегическое соглашение с Warner Bros.
Подробнее