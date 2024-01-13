«Холоп 2» заработал три миллиарда в российском прокате

Покорение знакового рубежа случилось на тринадцатый день проката ленты

Согласно данным ЕАИС на 20:35 (мск) 13 января, кассовые сборы отечественной комедии ХОЛОП 2 (CP) составили чуть больше 3 млрд рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни.

Покорение знакового рубежа случилось на тринадцатый день проката ленты. Стоит отметить, что первой части это удалось только на 46-й день широкого проката.

Лента Клима Шипенко стала четвертым фильмом в истории российского проката, попавшим в клуб «трехмиллиардников» – помимо первого ХОЛОПА (3,1 млрд) туда также входят АВАТАР (3,517 млрд) и ЧЕБУРАШКА (6,8 млрд).

Фото: кадр из фильма ХОЛОП 2