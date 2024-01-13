«Холоп 2» заработал три миллиарда в российском прокате
Автор: БК
13 января 2024
Покорение знакового рубежа случилось на тринадцатый день проката ленты
Согласно данным ЕАИС на 20:35 (мск) 13 января, кассовые сборы отечественной комедии ХОЛОП 2 (CP) составили чуть больше 3 млрд рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни.
Покорение знакового рубежа случилось на тринадцатый день проката ленты. Стоит отметить, что первой части это удалось только на 46-й день широкого проката.
Лента Клима Шипенко стала четвертым фильмом в истории российского проката, попавшим в клуб «трехмиллиардников» – помимо первого ХОЛОПА (3,1 млрд) туда также входят АВАТАР (3,517 млрд) и ЧЕБУРАШКА (6,8 млрд).
Фото: кадр из фильма ХОЛОП 2
Самое читаемое
СТС представил проекты нового сезонаПодробнее
«Мы должны понять, что авторское кино – не то, от которого тошнит»Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов для детской и семейной аудитории и авторской анимацииПодробнее
Фонд кино провел очную защиту национальных фильмовПодробнее
Отзвуки эха: лучшие картины «Послания к человеку», которые стоит увидетьПодробнее
«Бременские музыканты» заработали два миллиарда в российском прокатеПодробнее
Ведущий «Золотого глобуса» ответил на критику в свой адресПодробнее
Предпродажи уикенда: «Турбозавры. Год Дракона» уступают «Зимним приключениям»Подробнее
Официальная касса России: лидером первого уикенда в 2024 году стал «Холоп 2»Подробнее
ЕАИС подвела итоги кинопроката за период с 1 по 8 января 2024 годаПодробнее
Касса четверга: «Холоп 2» продолжает лидироватьПодробнее
Объявлены лауреаты премии «Золотой глобус»Подробнее
Касса России: «Холоп 2» возглавил прокатПодробнее
Предварительная касса четверга: лидировать продолжает «Холоп 2»Подробнее
«Суперпозиция» с Павлом Табаковым получила награду на фестивале Hollywood Series в СШАПодробнее
Обзор новинок проката на уикенде 11–14 января 2024 годаПодробнее
Премия АПКиТ подвела итоги десятилетней работы и объявила состав жюриПодробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 11–14 январяПодробнее
Милош Бикович сыграет в третьем сезоне «Белого лотоса»Подробнее
Том Круз заключил стратегическое соглашение с Warner Bros.Подробнее