Боб Айгер засомневался в правильности своего возвращения в Disney

Инсайдеры утверждают, что генеральный директор не ожидал текущего положения вещей

Возвращение Боба Айгера на пост генерального директора The Walt Disney Company оказалось не таким радужным, как надеялись инвесторы. По информации Bloomberg, ряд проблем, с которыми был вынужден столкнуться 72-летний предприниматель, заставили его задуматься – правильное ли решение он принял.

Утверждается, что компания находилась в худшем состоянии, чем предполагал Айгер. Стоит, правда, отметить, что акции Disney упали более чем на 9% с тех пор, как тот вернулся на должность главы конгломерата.

Среди других проблем – финансовые потери на Disney+, который должен был начать приносить прибыль уже в 2024 году, оказавшаяся неоправданной покупка компании BAMTech, занимающейся потоковыми технологиями, и грядущие траты на приобретение 33% акций Hulu (их примерная стоимость оценивается в $27,5 млрд).

Реструктуризация, проведенная Айгером после его возвращения, дала некоторые плоды – убытки конгломерата уменьшились, однако компания все равно продолжила терять миллионы на стриминге и сильно пострадала от летних провалов в кинопрокате.

Более того, инсайдеры утверждают, что гендиректору, скорее всего, придется продать телевизионное подразделение Disney, которое с каждым днем теряет все больше зрителей из-за стримингов. В его состав входят телесети ABC, The Disney Channel, FX и National Geographic. Также подчеркивается необходимость трансформировать кабельный спортивный канал ESPN в потоковый сервис.

Несмотря на то, что Айгер пытается внедрять нововведения постепенно, среди сотрудников компании закрались сомнения, что босс «потерял былую магию». Инсайдеры также отмечают, что многие из его сторонников покинули Disney после первого ухода Айгера с поста генерального директора в 2020 году.

Фото: The Walt Disney Company