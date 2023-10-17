Госдума предложила выделить ИРИ дополнительное финансирование

Поддержка производства контента по линии института в 2024 году должна составить 17,9 млрд рублей

Несколько думских комитетов выступили за выделение «Институту развития интернета» (ИРИ) дополнительного финансирования для реализации его проектов. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на заключения к проекту федерального бюджета на 2024 год.

Комитет Государственной Думы по культуре просит предоставить ИРИ в 2024 году гранты в форме субсидий на сумму в почти 7,9 млрд рублей.

Думский комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи, в свою очередь, предлагает выделить институту средства на мероприятия по отбору и размещению социальной рекламы в интернете – 212 млн рублей в 2024 году, 204 млн рублей в 2025 году и 211 млн рублей в 2026 году.

В целом, поддержка производства контента по линии ИРИ в 2024 году должна составить 17,9 млрд рублей, что на 4,9 млрд больше, чем в этом году. В 2025 году финансирование сократится до 12,9 млрд рублей, а в 2026-м субсидия составит почти 13,5 млрд рублей.

На недавней презентации нового сезона ИРИ стало известно, что за последние два года институт поддержал 935 проектов, а общий объем инвестиций достиг 45 млрд рублей.

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