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В Москве прошла вторая часть церемонии II Национальной премии интернет-контента ИРИ

Автор: БК

7 июня 2023

Лучшим художественным фильмом назван «Чемпион мира», лучшим сериалом — «Нулевой пациент»

АНО «Институт развития Интернета» назвала победителей II Национальной премии интернет-контента. Второй этап награждения прошел сегодня во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Ведущими стали Стас Старовойтов и Елена Подкаминская, Вячеслав Макаров и Люся Чеботина, Анна Егоян и Юрий Стоянов. Награды вручили в 22 основных номинациях и ряде партнерских спецкатегорий. 

Список победителей премии:

Номинация «Дебют года» — ДОНБАССКИЙ ДНЕВНИК. КАК Я ПОБЫВАЛ НА ВОЙНЕ
Номинация «Сохраняя историческую память» — ПЕТР I: ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР
Номинация «Лучший телеграм-канал» — Readovka
Номинация «Просвещение и образование» — второй сезон мультсериала «Хочу все знать»
Номинация «Лучший трек» — SHAMAN, «Встанем»
Номинация «Лучший блог» — «Куда глаза не глядят»
Номинация «Лучший журналистский проект в интернете» — «Зарубин. Москва. Кремль. Путин»
Номинация «Социальный интернет-триггер» — всероссийская хоровая акция «Я русский»
Номинация «Лучший документальный проект» — «История финансов России»
Номинация «Международный успех» — два победителя: фильм ВЫХОД и шоу «ВиЛ»
Номинация «Лучший художественный фильм» — ЧЕМПИОН МИРА 
Номинация «Лучший сериал» — «Нулевой пациент»
Номинация «Герои нашего времени» — проект «Женщины Донбасса»

В 2023 году награждение проходило в два этапа. Первая часть состоялась 18 мая.

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