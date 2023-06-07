В Москве прошла вторая часть церемонии II Национальной премии интернет-контента ИРИ

Лучшим художественным фильмом назван «Чемпион мира», лучшим сериалом — «Нулевой пациент»

АНО «Институт развития Интернета» назвала победителей II Национальной премии интернет-контента. Второй этап награждения прошел сегодня во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Ведущими стали Стас Старовойтов и Елена Подкаминская, Вячеслав Макаров и Люся Чеботина, Анна Егоян и Юрий Стоянов. Награды вручили в 22 основных номинациях и ряде партнерских спецкатегорий.

Список победителей премии:

Номинация «Дебют года» — ДОНБАССКИЙ ДНЕВНИК. КАК Я ПОБЫВАЛ НА ВОЙНЕ

Номинация «Сохраняя историческую память» — ПЕТР I: ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР

Номинация «Лучший телеграм-канал» — Readovka

Номинация «Просвещение и образование» — второй сезон мультсериала «Хочу все знать»

Номинация «Лучший трек» — SHAMAN, «Встанем»

Номинация «Лучший блог» — «Куда глаза не глядят»

Номинация «Лучший журналистский проект в интернете» — «Зарубин. Москва. Кремль. Путин»

Номинация «Социальный интернет-триггер» — всероссийская хоровая акция «Я русский»

Номинация «Лучший документальный проект» — «История финансов России»

Номинация «Международный успех» — два победителя: фильм ВЫХОД и шоу «ВиЛ»

Номинация «Лучший художественный фильм» — ЧЕМПИОН МИРА

Номинация «Лучший сериал» — «Нулевой пациент»

Номинация «Герои нашего времени» — проект «Женщины Донбасса»

В 2023 году награждение проходило в два этапа. Первая часть состоялась 18 мая.