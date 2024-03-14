Суд отклонил иск к Виктору Хориняку на 8 млн рублей

Кинокомпания «Мотор фильм студия» требовала с актера деньги за срыв съемок

Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу кинокомпании «Мотор фильм студия», которая планировала взыскать 8 млн рублей с актера Виктора Хориняка за отказ от участия в работе над драмеди ЛЮБВИ НЕ БЫВАЕТ. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд рассмотрел апелляцию ООО «Мотор фильм студия» и постановил оставить решение первой инстанции без изменения, а жалобу – без удовлетворения», – отметили в инстанции.

Напомним, что в декабре прошлого года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Хориняка неустойку согласно договору в размере 100 тысяч рублей, расходы по оплате юридических услуг в размере 30 тысяч рублей и государственную пошлину в размере 48 тысяч рублей.

Фото: кадр из фильма ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА