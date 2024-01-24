Пол Томас Андерсон тайно переписал сценарий «Убийц цветочной луны»

Инсайдеры утверждают, что именно поэтому Эрик Рот не был номинирован за картину на премию «Оскар»

Многие в сети удивились, когда не увидели в числе претендентов на премию «Оскар» в категории «Лучший адаптированный сценарий» имени Эрика Рота, написавшего УБИЙЦ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ. Оказывается, что все не так просто – инсайдеры утверждают, что сценарий был полностью переписан другим человеком, и это был Пол Томас Андерсон.

По слухам, режиссер НЕФТИ и НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ был привлечен для работы над проектом после того, как Мартин Скорсезе и Леонардо Ди Каприо решили, что фильм должен сосредоточиться на истории индейского племени осейджей, а не на расследовании ФБР.

Пока неизвестно, какой именно объем работы был проделан Андерсоном: журналист The Guardian Чарльз Брамеско уверяет, что постановщик не просто перерабатывал сценарий, а написал новую версию с нуля, а World of Reel, в свою очередь, настаивает на том, что постановщик переписал большую часть первоначального сценария Рота, однако далеко не все.

УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ были номинированы на 10 премий «Оскар», включая упоминания в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучшая женская роль».

Фото: кадр из фильма УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ