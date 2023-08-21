Бывший креативный директор «Иви» Илья Бурец займется развитием проектов для онлайн-кинотеатра Kion

Продюсер получил должность креативного директора в «МТС медиа»

Стало известно новое место работы бывшего креативного директора «Иви» – «Ведомости» сообщают, что Илья Бурец назначен на должность креативного директора в «МТС медиа» и займется развитием оригинальных проектов для стримингового сервиса Kion.

По словам генерального продюсера Kion Игоря Мишина, Бурец является талантливым продюсером с эффективным опытом выпуска знаковых для рынка крупных кинотеатральных релизов и пониманием потребностей зрителей онлайн-кинотеатров.

«Илье предстоит фактически перезапустить заново работу Центра Креативного Продюсирования контента с акцентом на увеличение доли наших оригинальных проектов, которые рождаются внутри KION, – отметил он. — За первые три года мы прошли путь от «стопки» сценариев до заметных зрительских успехов наших фильмов и сериалов. Илье предстоит выполнить задачу нашего нового этапа развития – обновить, усилить команду креативных продюсеров и шоураннеров для увеличения собственных разработок с учетом меняющейся зрительской конъюнктуры, разработать темы, проекты, героев, которые должны быть комплементарны всем развлекательным сервисам экосистемы МТС»

Бурец занимал пост креативного директора «Иви» c 2021 года и развивал линейку оригинального контента онлайн-кинотеатра.

«Передо мной стоит задача обеспечить устойчивое развитие оригинальных проектов Kion, сохраняя ДНК бренда видеосервиса, и укрепить отношения со студиями и независимыми продюсерами», – прокомментировал свое назначение продюсер.

Kion планирует наращивать производство собственного контента, чтобы привлекать новых подписчиков. По данным представителя «МТС медиа», сервис за все время своего существования выпустил более 60 оригинальных проектов, 34 из них – в 2022 г.

Фото: пресс-служба Kion