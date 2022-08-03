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Семь зарубежных и три российских фильма вошли программу КМФМК

Автор: БК

3 августа 2022

Смотр состоится с 7 по 11 сентября

C 7 по 11 сентября пройдет XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино. Секция «Тюркский мир» пополнилась фильмами мастеров из Турции, Казахстана и молодых кинематографистов из тюркоязычных регионов России как Якутия или Татарстан. 

В программу вошел якутский спортивный фильм ДЖУЛУУР: МАС-РЕСТЛИНГ, два татарстанских фильма ФАРИД БИКЧАНТАЕВ. В ПОИСКАХ СВОБОДЫ и САМАЯ БОЛЬШАЯ ТАТАРСКАЯ ДЕРЕВНЯ, картина ОТ из Казахстана, ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ из Кыргызстана. Также на смотре будет представлена узбекская картина МЕРОС.

С полной программой «Тюркский мир» можно ознакомиться по ссылке.

Смотр проходит при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, Минкультуры России и в партнерстве с группой стратегического видения «Россия – Исламский мир».

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