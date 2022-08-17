XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино объявил подробности программы

Смотр пройдет с 7 по 11 сентября

В Казани в ИА «Татар-информ» прошла пресс-конференция на тему проведения XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино. О фильмах, отобранных в конкурсный шорт-лист, о параллельных программах, звездных гостях, деловой площадке и различных новшествах кинофорума рассказали начальник отдела сетевого взаимодействия, международного и межрегионального сотрудничества Виктория Даутова, исполнительный директор фестиваля Миляуша Айтуганова и председатель отборочной комиссии Нина Кочеляева.

Всего в этом году было зарегистрировано 625 заявок на участие из 44 стран мира. Отборочной комиссией фестиваля уже был обнародован шорт-лист работ, составивший конкурсную программу. Всего было включено 50 работ - по 10 в пяти номинациях: полнометражные и короткометражные игровые фильмы, а также полные и короткие документальные метры, национальный конкурс.

Председателем жюри стал заслуженный деятель искусств России и народный артист России Владимир Хотиненко, а ряды членов жюри пополнили видные деятели из области кино из Алжира, Казахстана, ОАЭ, Ирана, Египта, Турции, Индии. Россию в жюри фестиваля также представят известный киновед, историк кино, доктор искусствоведения, режиссер документальных фильмов Валерий Фомин и ректор РИУ Рафик Мухаметшин.

В рамках конкурсной программы зрителям будут представлены мировые премьеры, среди которых семейный фильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО БАХИ режиссера Александра Галибина, казахская работа МУКАГАЛИ, иранская кинолента ТИХАЯ СЛАВА, а также копродукционный продукт Татарстана и Казахстана фильм ТАРЛАН. В татарстанском кинематографе набирает обороты создание фильмов в копродукции с другими странами, поэтому кроме ТАРЛАНА копродукционными фильмами в национальном конкурсе станут фильмы ДЯДЯ МИША (Таджикистан и Татарстан) и КОРИДОР ВОСПОМИНАНИЙ (Вьетнам и Татарстан). Среди документальных фильмов мировой премьерой станет работа из Ирана НИКТО ТЕБЯ НЕ ЖДЕТ.

Внеконкурсная программа предложит к вниманию 50 картин со всей России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Традиционно, на фестивале будут представлены фильмы из программ «Россия – Исламский мир» и «Тюркский мир». Первая ставит целью представить многообразие культур стран, входящих в данную группу, а вторая – объединить в себе выдающиеся образцы кинематографии тюркоязычных народов. В этом году включена программа, приуроченная к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Помимо прочих фильмов будет представлены узбекская работа ИБРАТ в главной роли с Фархатом Махмутовым, известным по ролям из «Бригады», «Заставы», «Барона». В день показа с ним состоится творческая встреча.

К юбилеям режиссеров Андрея Тарковского и Владимира Мотыля в рамках фестиваля будут представлены их ретроспективы, а к круглой дате известного аниматора Вячеслава Котеночкина в детскую программу включено несколько его работ. Украшением детской подборки также станут отреставрированные узбекские и казахские мультфильмы. Также каждый год во внеконкурсную программу включаются «Казанские премьеры». Здесь же свои сериалы презентует ТНВ.

Кроме кинопоказов и конкурсной программы, Казанский международный фестиваль мусульманского кино делает акцент на деловой площадке. Еще в прошлом году был реализован региональный кинорынок. «Региональный кинорынок стал особенно востребован в нынешних условиях, пока российские кинотеатры лишены возможности транслировать голливудское кино. Сейчас российский прокат в срочном порядке ищет ему замену, и мы пригласили несколько зарубежных стран со своими презентациями», - рассказала Миляуша Айтуганова. По ее мнению, России могут быть интересны последние новинки иранского и турецкого кинематографа. Свою продукцию активно представят и страны СНГ, в которых кинематограф сегодня испытывает ренессанс. Также к участию приглашены продюсеры Болливуда. «Российский зритель не привык к региональному «продукту». Но я надеюсь, что через 2-3 года российский кинопрокат насытится, в том числе, качественным региональным кинематографом. И не забывайте об интернет-платформах, которые сегодня уже охотно берут региональную продукцию», - добавила Нина Кочеляева.

Также на деловой площадке фестиваля будет проведен Международный питчинг кинопроектов. Сюда принимаются только те заявки, которые предлагают создание фильмов в копродукции с республикой. Сегодня на питчинг подано 50 заявок. Среди желающих снять фильмы в копродукции с Татарстаном – Египет, Турция, Индия, Казахстан, Абхазия, ОАЭ, Индия, Азербайджан и другие страны.

Впервые во время работы деловой площадки соберется форум киношкол. В его рамках спикеры обсудят дальнейшее развитие кинообразования в России, в частности, среднего звена. Для участия в форуме киношкол приглашены различные кинообразовательные учреждения России, включая ВГИК, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, а также частные школы.

XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино посетят более 100 гостей из регионов России и других стран. На сегодняшний день свое участие в проекте подтвердили актриса Олеся Судиловская, которой было доверено проведение открытия кинофорума. Также открытие посетит актер Максим Лагашкин. Наталья Варлей проведет творческую встречу с поклонниками. Также на фестивале ожидаются Александр Галибин, Александр Панкратов-Чёрный и Иван Колесников.

Казанский международный фестиваль мусульманского кино – один из крупнейших киносмотров, который проводится в столице Татарстана с 2005 года. В этом году он пройдет с 7 по 11 сентября при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, Министерства культуры России и в партнерстве с группой стратегического видения «Россия – Исламский мир».

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