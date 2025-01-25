Юра Борисов сыграет в новом фильме Эмира Кустурицы

Съемки картины предварительно запланированы на лето

Режиссер Эмир Кустурица объявил со сцены сербского кинофестиваля «Кустендорф», что планирует поработать с Юрой Борисовым над фильмом КАК Я НЕ СНЯЛ «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ».

Постановщик рассказал, что работа над сценарием будет окончательно завершена через несколько дней. «Это очень автобиографично, но все, что происходит в фильме, не только случалось со мной, но и связано с конфликтом в оригинальном романе Достоевского», – подчеркнул Кустурица.

Режиссер также заявил в интервью «Известиям», что Борисов сыграет роль молодого режиссера, который хочет экранизировать «Преступление и наказание», и получает, в связи с этим, предложение заработать крупную сумму за убийство женщины.

Съемки картины предварительно запланированы на лето.

Фото: кадр из фильма КУПЕ №6