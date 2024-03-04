Эмир Кустурица экранизирует сразу два романа Достоевского в одном фильме

Съемки картины «Преступление без наказания» пройдут в Санкт-Петербурге и в Сибири

Эмир Кустурица поделился деталями еще одного своего проекта, над которым он поработает в России – сербский режиссер планирует соединить сюжеты романов Федора Достоевского «Идиот» и «Преступление и наказание» в один фильм. Об этом сообщает ТАСС.

«Следующий фильм, который я буду здесь снимать – в Санкт-Петербурге и в Сибири – ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ НАКАЗАНИЯ. Это такая комбинация «Идиота» и «Преступления и наказания», – заявил он во время открытого диалога, организованного в рамках просветительского марафона «Знание. Первые».

Ожидается, что это будет первая лента Кустурицы на русском языке. После этого постановщик приступит к экранизации романа Евгения Водолазкина «Лавр», а затем займется «Мертвыми душами» или «Повестью о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Николая Гоголя.

Фото: кадр из фильма ПРОЩАЛЬНОЕ ДЕЛО