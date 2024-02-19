Йоргос Лантимос сделает ремейк южнокорейской фантастической комедии

Съемки голливудской адаптации «Спасти зеленую планету!» начнутся летом

Режиссер БЕДНЫХ-НЕСЧАСТНЫХ Йоргос Лантимос определился со следующим проектом – он снимет ремейк южнокорейской фантастической комедии СПАСТИ ЗЕЛЕНУЮ ПЛАНЕТУ! Об этом сообщает Variety.

Главным героем оригинальной ленты был молодой человек, который на протяжении пяти лет ухаживал за матерью, лежащей в коме, и пытался выяснить причины ее состояния. В процессе он решил, что раскрыл заговор инопланетян, направленный на истребление жизни на Земле.

Первоначально режиссером голливудской адаптации должен был выступить постановщик оригинала Чан Джун-хван. Сценарий ремейка написал Уилл Трейси (МЕНЮ).

Съемки картины должны начаться этим летом в Нью-Йорке и Великобритании. Сейчас Лантимос занят постпродакшном своего нового фильма ВИДЫ ДОБРОТЫ, в котором сыграли Эмма Стоун, Маргарет Куолли, Уиллем Дефо и Джо Элвин.

Напомним, что его БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ номинированы на «Оскар» в одиннадцати категориях. В воскресенье, 19 февраля, картина также получила пять премий BAFTA, включая награду за лучшую женскую роль.

Фото: кадр со съемок фильма БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ